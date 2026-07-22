E pesquisa é para prever resultado eleitoral? Isso é mais coisa de vidente

Que tu acha do ministro Kássio Nunes, presidente do TSE, propor a criação do Selo de Acurácia (precisão), para contemplar os institutos de pesquisa que mais se aproximam do resultado das urnas?

A pergunta aí vem do leitor Ricardo Melo, do Rio Vermelho, que antecipa posição: é a favor, por achar que é uma forma de diminuir a manipulação.

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Meu preclaro, Kássio Nunes reuniu representantes de 19 institutos e a maioria foi contra. A favor foi o AtlasIntel, que coleciona altos índices de acerto, na Bahia, como em 2022, no Brasil e fora.

Mas a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep), lá presente, foi contra. Diz que pesquisas retratam um momento e não são feitas para oferecer nem previsões e nem promessas.

ERRO BAIANO – Na Justiça Eleitoral há mais de mil institutos aptos a realizar pesquisas. Claro que eles têm métodos distintos, o mais clássico deles a pergunta direta de prancheta na mão. O AtlasIntel adota o método que num futuro próximo será de todos, os meios digitais, claro que identificando o entrevistado.

Também é claro que pode haver manipulação, mas nem sempre. Nas eleições de 2006, todos cravavam a vitória de Paulo Souto, então governador, e quando as urnas foram abertas Jaques Wagner ganhou no 1º turno.

Em 2022, todos previam a vitória de ACM Neto, só o AtlasIntel apontou Jerônimo. Nos dois casos fica evidente um fato: pesquisas não influenciam tanto assim.

Sodré encara Golias baiano

O advogado Carlos Sodré vai mesmo cumprir o que disse: é candidato ao Senado, mesmo só. O Mobiliza, partido dele, realizará convenção, dia 30, no auditório do Centro Empresarial Iguatemi.

Sodré evoca o episódio bíblico em que o pequeno Davi derrotou o gigante Golias, e cravou como mote de campanha Davi da Bahia x Golias. Ele não tem candidato ao governo e nem companheiro ao Senado.

Manoel Sarno vai para AMB

O médico Manoel Sarno, ginecologista, obstetra e ultrassonografista, toma posse,hoje (19h),no Salão Nobre da Reitoria da Ufba, como membro da Academia de Medicina da Bahia.

Manoel Sarno também é professor titular de obstetrícia da Faculdade de Medicina da Ufba e é pós-doutor em Medicina Fetal pelo King’s College. Ele diz que vai representar sua especialidade “com muito afinco”.

ExpoTech adia almoço

A 8ª edição da ExpoTech, evento do Sindicato da Indústria de Cosméticos e Saneantes apoiado pela Fieb, que vai acontecer na próxima semana (dias 27 e 28), seria lançada,hoje, em almoço no Barbacoa, mas o encontro foi adiado para sexta-feira.

O motivo é a convenção de ACM Neto, que acontece hoje. O pessoal da Fieb achou melhor adiar do que competir. As novas tecnologias aguardam.

Raimundo Costa, o desafio de fisgar voto fora da pesca

O deputado federal Raimundo Costa é outra figura emblemática que vai às urnas este ano, com todos querendo ver o resultado. Ele se elegeu pela primeira vez em 2018, pelo pequeno PRP, com 38.829 votos, se reelegeu em 2022, pelo Podemos, também pequeno, com 53.486 votos. Este ano, montou um caminho absolutamente inverso, está no PSD de Otto Alencar, o maior dos partidos na Bahia.

Raimundo é presidente da Federação Baiana da Pesca, o que lhe garantiu as primeiras eleições. Diz ele que, desta vez, abriu espaços noutros campos que nada têm a ver com pesca.

Em 2022, o menos votado dos cinco que o PSD elegeu foi Sérgio Brito, com 116.960 votos.

REGISTROS

Chuva e seca

Enquanto no litoral baiano a chuva não dá trégua, Sento Sé, no norte do estado, decretou estado de emergência por causa da seca. A cidade fica às margens do Lago de Sobradinho, mas o município tem quase 12 mil km², com lugar que há mais de um ano não vê uma gota.

Sossego zero

Sucesso nas redes durante a Copa, quando apareceu como fervoroso torcedor da Argentina “para consagrar a carreira de Messi”, Delton Silva, o Cazuza, filho e morador de Conceição do Coité, voltou a atrair audiência após a final, que a Espanha venceu: “Não tive sossego”.

A maldição de volta

Após quase 100 dias sem registrar homicídios, um feito bastante comemorado, São Félix viu a polícia encontrar o corpo de um jovem em área de difícil acesso no bairro 135.

A vítima estava decapitada, o que levou um morador a comentar: “Demorou, mas quando voltou veio com os requintes da crueldade”.

A foto de Isidório

Afoto do deputado Sargento Isidório (Avante) que ontem publicamos é de autoria da nossa colega Clara Pessoa, e não de Arquivo Pessoal, ou seja, acervo dele próprio.