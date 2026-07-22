OPÇÕES REDUZIDAS
Bahia terá o menor número de candidaturas ao governo neste século
Número representa redução de 33% em relação a eleição de 2022
Ao que tudo indica, a Bahia terá o menor número de candidatos ao governo neste século nas eleições de 2026. Até o momento, apenas quatro postulantes ao Palácio de Ondina estão com as pré-candidaturas postas e já marcaram as convenções partidárias para confirmar os seus nomes na disputa eleitoral.
O pleito deste ano se iguala em quantidade de candidatos aos de 1986, que teve Waldir Pires (PMDB) como vencedor, e o de 1998, que consagrou a única vitória de César Borges (PFL) para comandar o Executivo baiano.
Os nomes que vão concorrer ao governo neste ano são:
- Jerônimo Rodrigues (PT)
- ACM Neto (União Brasil)
- Ronaldo Mansur (PSOL)
- Aroldo Félix (UP)
O número representa uma redução de 33% em relação a eleição de 2022, que teve seis candidatos. O pleito com mais nomes na disputa ao governo desde a redemocratização foi em 2002, que contou com oito postulantes, o dobro deste ano. Naquele ano o vencedor foi Paulo Souto (PFL) e marcou a última vitória do grupo carlista antes da era petista, que teve início com a vitória de Jaques Wagner em 2006.
Consequência da polarização
Ao portal A TARDE, o cientista político e professor da Unilab, Cláudio André, levanta algumas hipóteses que podem explicar a falta de interesse dos partidos em lançar candidaturas ao governo.
Segundo ele, a Bahia vive um ambiente político muito polarizado com uma grande possibilidade da eleição ser definida no primeiro turno, o que leva legendas a avaliarem que não há muito espaço no eleitorado para uma votação significativa.
Leia Também:
Outro fator apontado pelo especialista é que as campanhas majoritárias são caras e os partidos acabam dando prioridade às candidaturas de deputados federais para superar a cláusula de barreira e garantir representação no Congresso Nacional.
“De alguma forma os partidos médios ou menores pensam muito em agregar recursos e tempo de forma estratégica para disputar as cadeiras na Câmara Federal”, analisa.
O professor destacou ainda um terceiro elemento que na avaliação dele precisa ser levando em consideração.
“A gente não teve na Bahia uma construção alternativa ao lulismo e ao grupo pós-carlista, ao grupo liderado por ACM Neto. Diferente de 2022, quando João Roma se colocou como uma alternativa à polarização, essa eleição a gente tem ali exatamente uma agregação política gigantesca e isso de alguma forma leva a um cenário de mais retração no lançamento de mais candidaturas”, analisou.
A gente está com uma perspectiva que alguns partidos não enxergam estrategicamente esse lugar de lançar uma candidatura alternativa ao governo como elemento de disputa político-partidária, de crescimento partidário. Essa questão da polarização levou partidos a desistirem de ocupar um espaço, de disputar um espaço importante de visibilidade. Então, de fato, é uma eleição atípica Claudio André, professor e cientista político
Veja todos os candidatos ao Governo da Bahia desde as eleições de 1986:
1986 - 4:
- Waldir Pires PMDB
- Agostinho Barbosa Rocha PH
- Josaphat Marinho PFL
- Delma Gama PMB
1990 - 6:
- ACM - PFL
- Roberto Santos - PMDB
- Lídice da Mata - PCdoB
- Luiz Pedro Irujo - PRN
- Sérgio Gabrielli - PT
- Antônio Mendes Filho - PMN
1994 - 5:
- Paulo Souto PFL
- Nilo Coelho PMDB
- João Durval - PMN
- Álvaro Martins - PRN
- Jutahy Júnior - PSDB
1998 - 4:
- Cesar Borges - PFL
- Zezéu Ribeiro - PT
- João Durval - PDT
- Delma Gama - Prona
2002 - 8:
- Paulo Souto - PFL
- Jaques Wagner - PT
- Prisco Viana - PMDB
- Itaberaba Lyra - PSB
- Rogério da Luz - PAN
- Ricardo Grey - PTC
- Zacarias Sena - PSTU
- Antônio Eduardo - PCO
2006 - 7:
- Jaques Wagner - PT
- Paulo Souto - PFL
- Átila Brandão - PSC
- Hilton Coelho - PSOL
- Rosana Vedovato - PSL
- Antônio Albino - PSDC
- Antônio Eduardo - PCO
2010 - 6:
- Jaques Wagner - PT
- Paulo Souto - DEM
- Geddel Vieira Lima - MDB
- Luiz Bassuma - PV
- Marcos Mendes - PSOL
- Sandro Santa Bárbara - PCB
2014 - 6:
- Rui Costa - PT
- Paulo Souto - DEM
- Lídice da Mata - PSB
- Marcos Mendes - PSOL
- Da Luz - PRTB
- Renata Mallet - PSTU
2018 - 7:
- Rui Costa - PT
- José Ronaldo - DEM
- Marcos Mendes - PSOL
- João Henrique - PRTB
- João Santana -MDB
- Célia Sacramento - REDE
- Orlando Andrade - PCO
2022 - 6:
- Jerônimo Rodrigues - PT
- ACM Neto - União Brasil
- João Roma - PL
- Kleber Rosa - PSOL
- Giovani Damico - PCB
- Marcelo Millet - PCO