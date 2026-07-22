Bahia terá o menor número de candidaturas ao governo neste século

Ao que tudo indica, a Bahia terá o menor número de candidatos ao governo neste século nas eleições de 2026. Até o momento, apenas quatro postulantes ao Palácio de Ondina estão com as pré-candidaturas postas e já marcaram as convenções partidárias para confirmar os seus nomes na disputa eleitoral.

O pleito deste ano se iguala em quantidade de candidatos aos de 1986, que teve Waldir Pires (PMDB) como vencedor, e o de 1998, que consagrou a única vitória de César Borges (PFL) para comandar o Executivo baiano.

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Os nomes que vão concorrer ao governo neste ano são:

O número representa uma redução de 33% em relação a eleição de 2022, que teve seis candidatos. O pleito com mais nomes na disputa ao governo desde a redemocratização foi em 2002, que contou com oito postulantes, o dobro deste ano. Naquele ano o vencedor foi Paulo Souto (PFL) e marcou a última vitória do grupo carlista antes da era petista, que teve início com a vitória de Jaques Wagner em 2006.

Consequência da polarização

Ao portal A TARDE, o cientista político e professor da Unilab, Cláudio André, levanta algumas hipóteses que podem explicar a falta de interesse dos partidos em lançar candidaturas ao governo.

Segundo ele, a Bahia vive um ambiente político muito polarizado com uma grande possibilidade da eleição ser definida no primeiro turno, o que leva legendas a avaliarem que não há muito espaço no eleitorado para uma votação significativa.

Outro fator apontado pelo especialista é que as campanhas majoritárias são caras e os partidos acabam dando prioridade às candidaturas de deputados federais para superar a cláusula de barreira e garantir representação no Congresso Nacional.

“De alguma forma os partidos médios ou menores pensam muito em agregar recursos e tempo de forma estratégica para disputar as cadeiras na Câmara Federal”, analisa.

O professor destacou ainda um terceiro elemento que na avaliação dele precisa ser levando em consideração.

“A gente não teve na Bahia uma construção alternativa ao lulismo e ao grupo pós-carlista, ao grupo liderado por ACM Neto. Diferente de 2022, quando João Roma se colocou como uma alternativa à polarização, essa eleição a gente tem ali exatamente uma agregação política gigantesca e isso de alguma forma leva a um cenário de mais retração no lançamento de mais candidaturas”, analisou.

A gente está com uma perspectiva que alguns partidos não enxergam estrategicamente esse lugar de lançar uma candidatura alternativa ao governo como elemento de disputa político-partidária, de crescimento partidário. Essa questão da polarização levou partidos a desistirem de ocupar um espaço, de disputar um espaço importante de visibilidade. Então, de fato, é uma eleição atípica Claudio André, professor e cientista político

Veja todos os candidatos ao Governo da Bahia desde as eleições de 1986:

1986 - 4:

Waldir Pires PMDB

Agostinho Barbosa Rocha PH

Josaphat Marinho PFL

Delma Gama PMB

1990 - 6:

ACM - PFL

Roberto Santos - PMDB

Lídice da Mata - PCdoB

Luiz Pedro Irujo - PRN

Sérgio Gabrielli - PT

Antônio Mendes Filho - PMN

1994 - 5:

Paulo Souto PFL

Nilo Coelho PMDB

João Durval - PMN

Álvaro Martins - PRN

Jutahy Júnior - PSDB

1998 - 4:

Cesar Borges - PFL

Zezéu Ribeiro - PT

João Durval - PDT

Delma Gama - Prona

2002 - 8:

Paulo Souto - PFL

Jaques Wagner - PT

Prisco Viana - PMDB

Itaberaba Lyra - PSB

Rogério da Luz - PAN

Ricardo Grey - PTC

Zacarias Sena - PSTU

Antônio Eduardo - PCO

2006 - 7:

Jaques Wagner - PT

Paulo Souto - PFL

Átila Brandão - PSC

Hilton Coelho - PSOL

Rosana Vedovato - PSL

Antônio Albino - PSDC

Antônio Eduardo - PCO

2010 - 6:

Jaques Wagner - PT

Paulo Souto - DEM

Geddel Vieira Lima - MDB

Luiz Bassuma - PV

Marcos Mendes - PSOL

Sandro Santa Bárbara - PCB

2014 - 6:

Rui Costa - PT

Paulo Souto - DEM

Lídice da Mata - PSB

Marcos Mendes - PSOL

Da Luz - PRTB

Renata Mallet - PSTU

2018 - 7:

Rui Costa - PT

José Ronaldo - DEM

Marcos Mendes - PSOL

João Henrique - PRTB

João Santana -MDB

Célia Sacramento - REDE

Orlando Andrade - PCO

2022 - 6: