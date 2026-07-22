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OPÇÕES REDUZIDAS

Bahia terá o menor número de candidaturas ao governo neste século

Número representa redução de 33% em relação a eleição de 2022

Anderson Ramos
Por
Eleitores terão menos opções nas urnas para o Governo da Bahia em 2026.
Eleitores terão menos opções nas urnas para o Governo da Bahia em 2026. - Foto: Olga Leiria | Ag A TARDE

Ao que tudo indica, a Bahia terá o menor número de candidatos ao governo neste século nas eleições de 2026. Até o momento, apenas quatro postulantes ao Palácio de Ondina estão com as pré-candidaturas postas e já marcaram as convenções partidárias para confirmar os seus nomes na disputa eleitoral.

O pleito deste ano se iguala em quantidade de candidatos aos de 1986, que teve Waldir Pires (PMDB) como vencedor, e o de 1998, que consagrou a única vitória de César Borges (PFL) para comandar o Executivo baiano.

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Os nomes que vão concorrer ao governo neste ano são:

O número representa uma redução de 33% em relação a eleição de 2022, que teve seis candidatos. O pleito com mais nomes na disputa ao governo desde a redemocratização foi em 2002, que contou com oito postulantes, o dobro deste ano. Naquele ano o vencedor foi Paulo Souto (PFL) e marcou a última vitória do grupo carlista antes da era petista, que teve início com a vitória de Jaques Wagner em 2006.

Consequência da polarização

Ao portal A TARDE, o cientista político e professor da Unilab, Cláudio André, levanta algumas hipóteses que podem explicar a falta de interesse dos partidos em lançar candidaturas ao governo.

Segundo ele, a Bahia vive um ambiente político muito polarizado com uma grande possibilidade da eleição ser definida no primeiro turno, o que leva legendas a avaliarem que não há muito espaço no eleitorado para uma votação significativa.

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Outro fator apontado pelo especialista é que as campanhas majoritárias são caras e os partidos acabam dando prioridade às candidaturas de deputados federais para superar a cláusula de barreira e garantir representação no Congresso Nacional.

“De alguma forma os partidos médios ou menores pensam muito em agregar recursos e tempo de forma estratégica para disputar as cadeiras na Câmara Federal”, analisa.

O professor destacou ainda um terceiro elemento que na avaliação dele precisa ser levando em consideração.

“A gente não teve na Bahia uma construção alternativa ao lulismo e ao grupo pós-carlista, ao grupo liderado por ACM Neto. Diferente de 2022, quando João Roma se colocou como uma alternativa à polarização, essa eleição a gente tem ali exatamente uma agregação política gigantesca e isso de alguma forma leva a um cenário de mais retração no lançamento de mais candidaturas”, analisou.

A gente está com uma perspectiva que alguns partidos não enxergam estrategicamente esse lugar de lançar uma candidatura alternativa ao governo como elemento de disputa político-partidária, de crescimento partidário. Essa questão da polarização levou partidos a desistirem de ocupar um espaço, de disputar um espaço importante de visibilidade. Então, de fato, é uma eleição atípica Claudio André, professor e cientista político

Veja todos os candidatos ao Governo da Bahia desde as eleições de 1986:

1986 - 4:

  • Waldir Pires PMDB
  • Agostinho Barbosa Rocha PH
  • Josaphat Marinho PFL
  • Delma Gama PMB

1990 - 6:

  • ACM - PFL
  • Roberto Santos - PMDB
  • Lídice da Mata - PCdoB
  • Luiz Pedro Irujo - PRN
  • Sérgio Gabrielli - PT
  • Antônio Mendes Filho - PMN

1994 - 5:

  • Paulo Souto PFL
  • Nilo Coelho PMDB
  • João Durval - PMN
  • Álvaro Martins - PRN
  • Jutahy Júnior - PSDB

1998 - 4:

  • Cesar Borges - PFL
  • Zezéu Ribeiro - PT
  • João Durval - PDT
  • Delma Gama - Prona

2002 - 8:

  • Paulo Souto - PFL
  • Jaques Wagner - PT
  • Prisco Viana - PMDB
  • Itaberaba Lyra - PSB
  • Rogério da Luz - PAN
  • Ricardo Grey - PTC
  • Zacarias Sena - PSTU
  • Antônio Eduardo - PCO

2006 - 7:

  • Jaques Wagner - PT
  • Paulo Souto - PFL
  • Átila Brandão - PSC
  • Hilton Coelho - PSOL
  • Rosana Vedovato - PSL
  • Antônio Albino - PSDC
  • Antônio Eduardo - PCO

2010 - 6:

  • Jaques Wagner - PT
  • Paulo Souto - DEM
  • Geddel Vieira Lima - MDB
  • Luiz Bassuma - PV
  • Marcos Mendes - PSOL
  • Sandro Santa Bárbara - PCB

2014 - 6:

  • Rui Costa - PT
  • Paulo Souto - DEM
  • Lídice da Mata - PSB
  • Marcos Mendes - PSOL
  • Da Luz - PRTB
  • Renata Mallet - PSTU

2018 - 7:

  • Rui Costa - PT
  • José Ronaldo - DEM
  • Marcos Mendes - PSOL
  • João Henrique - PRTB
  • João Santana -MDB
  • Célia Sacramento - REDE
  • Orlando Andrade - PCO

2022 - 6:

  • Jerônimo Rodrigues - PT
  • ACM Neto - União Brasil
  • João Roma - PL
  • Kleber Rosa - PSOL
  • Giovani Damico - PCB
  • Marcelo Millet - PCO
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candidatos eleições 2026 Governo da Bahia

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