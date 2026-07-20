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HOME > ELEIÇÕES

NOMINATA DEFINIDA

Com 42 candidatos, PSD da Bahia fecha nominata para as eleições

Partido realizou convenção nesta segunda-feira, 20

Anderson Ramos
Por
PSD realizaou convenção que definiu os nomes do partido na eleição de outubro.
PSD realizaou convenção que definiu os nomes do partido na eleição de outubro. - Foto: Divulgação / PSD Bahia

O PSD da Bahia realizou nesta segunda-feira, 20, a sua convenção partidária que definiu os nomes que vão concorrer nas eleições de outubro. Ao todo serão 42 candidatos sendo 25 candidatos a deputados federais e 17 deputados estaduais.

A convenção foi realizada ao longo do dia, e contou com a presença de prefeitos, vereadores, lideranças políticas e do presidente do PT Bahia, Tássio Brito e do secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, representando o governador Jerônimo Rodrigues.

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“Tive a honra de conduzir este encontro que fortalece ainda mais o partido que mais cresce na Bahia e no Brasil. Um partido que fez mais de 115 prefeitos e prefeitas nas últimas eleições, que elegeu algumas das maiores lideranças do nosso estado e que tem orgulho de contar com a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos, entre seus quadros”, publicou o presidente do PSD na Bahia, o senador Otto Alencar em suas redes sociais.

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Além de ser o partido com maior número de prefeituras (115), o PSD possui uma das maiores bancadas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Ao todo são 6 deputados federais e 10 estaduais.

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Tags

convenção partidária eleições 2026 PSD

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