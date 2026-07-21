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HOME > ELEIÇÕES

CONFIRMAÇÃO DE CANDIDATURA

União Brasil realiza convenção na Bahia nesta quarta

Encontro acontece no Centro de Convenções de Salvador, com início previsto para às 14h44

Anderson Ramos
Por
ACM Neto será oficializado como candidato do União Brasil ao Governo da Bahia
ACM Neto será oficializado como candidato do União Brasil ao Governo da Bahia - Foto: Adam Vidal / Divulgação

O União Brasil realiza nesta quarta-feira, 22, a convenção partidária que oficializará a candidatura de ACM Neto ao Governo da Bahia. O encontro acontece no Centro de Convenções de Salvador, com início previsto para às 14h44, e reunirá lideranças dos partidos que integram a aliança.

Durante o evento, também será homologado o nome do ex-prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), para disputar o cargo de vice-governador e das duas candidaturas ao Senado: o atual senador Angelo Coronel (Republicanos) e o presidente estadual do PL, João Roma.

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Aos 47 anos, ACM Neto vai concorrer pela segunda vez ao governo da Bahia. Em 2022, o ex-prefeito de Salvador obteve mais de 4 milhões de votos, mas acabou derrotado por Jerônimo Rodrigues (PT), que agora busca a reeleição.

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Convenções na Bahia

Etapa considerada obrigatória para aqueles candidatos que quiserem aparecer nas urnas, nas eleições de outubro, as convenções partidárias começaram na segunda-feira, 20, com partidos e federações definindo oficialmente os postulantes aos cargos eletivos, além das alianças entre as siglas.

De acordo com a legislação eleitoral, os encontros devem ocorrer até o dia 5 de agosto. Passado esse período, as siglas terão até 15 de agosto para formalizar os pedidos de registro junto à Justiça Eleitoral.

Na Bahia, os partidos dos principais pré-candidatos também já definiram as datas das convenções, em que deverão ter seus nomes oficializados:

  • ACM Neto (União): 22 de julho;
  • Ronaldo Masnur (PSOL): 24 de julho;
  • Aroldo Félix (UP): 25 de julho e
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 1º de agosto.
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Tags

ACM Neto convenção partidária eleições 2026 União Brasil

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