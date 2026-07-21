CONFIRMAÇÃO DE CANDIDATURA
União Brasil realiza convenção na Bahia nesta quarta
Encontro acontece no Centro de Convenções de Salvador, com início previsto para às 14h44
O União Brasil realiza nesta quarta-feira, 22, a convenção partidária que oficializará a candidatura de ACM Neto ao Governo da Bahia. O encontro acontece no Centro de Convenções de Salvador, com início previsto para às 14h44, e reunirá lideranças dos partidos que integram a aliança.
Durante o evento, também será homologado o nome do ex-prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), para disputar o cargo de vice-governador e das duas candidaturas ao Senado: o atual senador Angelo Coronel (Republicanos) e o presidente estadual do PL, João Roma.
Aos 47 anos, ACM Neto vai concorrer pela segunda vez ao governo da Bahia. Em 2022, o ex-prefeito de Salvador obteve mais de 4 milhões de votos, mas acabou derrotado por Jerônimo Rodrigues (PT), que agora busca a reeleição.
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Convenções na Bahia
Etapa considerada obrigatória para aqueles candidatos que quiserem aparecer nas urnas, nas eleições de outubro, as convenções partidárias começaram na segunda-feira, 20, com partidos e federações definindo oficialmente os postulantes aos cargos eletivos, além das alianças entre as siglas.
De acordo com a legislação eleitoral, os encontros devem ocorrer até o dia 5 de agosto. Passado esse período, as siglas terão até 15 de agosto para formalizar os pedidos de registro junto à Justiça Eleitoral.
Na Bahia, os partidos dos principais pré-candidatos também já definiram as datas das convenções, em que deverão ter seus nomes oficializados:
- ACM Neto (União): 22 de julho;
- Ronaldo Masnur (PSOL): 24 de julho;
- Aroldo Félix (UP): 25 de julho e
- Jerônimo Rodrigues (PT): 1º de agosto.