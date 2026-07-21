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SUPLÊNCIA NO SENADO

Jerônimo Rodrigues destaca relação de confiança com escolha de Edvaldo Brito

Governador ressaltou que aliança com jurista não é fruto de ocasião política recente

Cássio Moreira e Rodrigo Tardio
Por Cássio Moreira e Rodrigo Tardio
| Atualizada em
Indicação consolida unidade entre PT e PSD na Bahia
Indicação consolida unidade entre PT e PSD na Bahia - Foto: Reprodução | Flickr Jerônimo Rodrigues

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou a importância da escolha do professor e jurista Edvaldo Brito (PSD) para compor a chapa do senador Jaques Wagner (PT) como primeiro suplente na disputa pela reeleição ao Senado Federal.

Nas declarações, Jerônimo enfatizou dois pontos centrais sobre a escolha, que foram a relação de confiança e o peso político. O governador ressaltou que a aliança com Edvaldo Brito não é fruto de ocasião política recente.

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"É um construção que vem de uma trajetória com base no respeito e confiança há muito tempo atrás", disse Jerônimo.

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A presença de Edvaldo Brito, reconhecido nacionalmente como jurista, ex-prefeito de Salvador e professor emérito, agrega enorme densidade intelectual, política e moral à chapa encabeçada por Jaques Wagner.

Indicação consolida unidade entre PT e PSD na Bahia
Indicação consolida unidade entre PT e PSD na Bahia - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

A indicação consolida a unidade entre o PT e o PSD na Bahia, reafirmando o compromisso de manter a base governista coesa para as disputas eleitorais no estado.

"A escolha do professor Edvaldo Brito traz para a nossa chapa não apenas a força jurídica e a história de um homem público exemplar, mas também a consolidação de uma relação de confiança e lealdade", afirmou o governador.

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edvaldo brito JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues Suplência no Senado

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