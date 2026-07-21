Ituberá impõe taxa de R$ 200 para turistas acessarem Universo Parallelo

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A Prefeitura de Ituberá, baixo sul da Bahia, implementou Tarifa por Uso do Patrimônio de Ituberá (TUPI), taxa ambiental no valor fixo de R$ 200 voltada para turistas e visitantes que visitarem a cidade durante a realização do festival de música eletrônica Universo Paralello.

Frequentadores do local contestam a cobrança por parte da gestão municipal.

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"Toda vez que vamos para lá precisamos levar praticamente tudo! Da cerveja a itens essenciais. Quem tem criança tem ainda mais despesa. Sem o Universo Paralelo, Pratigi não tem estrutura para quem vai passar temporada. As barracas são tipo favela à beira da praia", disse um frequentador que não quis se identificar.

A cobrança vai ser efetuada por meio da emissão de um voucher, cujo valor vai cobrir todo o período de permanência do visitante no município.

Um dos maiores eventos de arte, cultura alternativa e música eletrônica da América Latina, o festival é realizado na Praia de Pratigi e está agendado para ser realizado entre os dias 27 de dezembro e 4 de janeiro de 2027.

Isenções e regras de aplicação

A cobrança do voucher não se restringe apenas aos frequentadores do festival, alcançando qualquer visitante ou não morador que ingressar no município no período do evento. A legislação municipal, contudo, estabeleceu critérios de isenção para garantir o acesso de residentes e trabalhadores.

Ficam isentos do pagamento da tarifa os moradores do município de Ituberá, servidores públicos municipais em serviço, crianças de até 5 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência (PCD).

A dispensa da taxa também se estende a trabalhadores locais, prestadores de serviço previamente cadastrados e profissionais que estejam na região em missão institucional.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ituberá, questionando a criação da taxa, uma vez que frequentadores do evento garantem que o município recebe um fluxo excepcional de visitantes, contribuindo de forma robusta com a economia local.

O portal A TARDE aguarda resposta aos questionamentos feitos.