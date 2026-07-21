Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

UNIVERSO PARALELLO

Ituberá impõe taxa de R$ 200 para turistas acessarem Universo Parallelo

Gestão alega necessidade de custear limpeza, saúde e segurança na Praia de Pratigi

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Valor vai ser cobrado de turistas e visitantes em formato de voucher
Valor vai ser cobrado de turistas e visitantes em formato de voucher - Foto: Silvio Sato | Divulgação

A Prefeitura de Ituberá, baixo sul da Bahia, implementou Tarifa por Uso do Patrimônio de Ituberá (TUPI), taxa ambiental no valor fixo de R$ 200 voltada para turistas e visitantes que visitarem a cidade durante a realização do festival de música eletrônica Universo Paralello.

Frequentadores do local contestam a cobrança por parte da gestão municipal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Toda vez que vamos para lá precisamos levar praticamente tudo! Da cerveja a itens essenciais. Quem tem criança tem ainda mais despesa. Sem o Universo Paralelo, Pratigi não tem estrutura para quem vai passar temporada. As barracas são tipo favela à beira da praia", disse um frequentador que não quis se identificar.

A cobrança vai ser efetuada por meio da emissão de um voucher, cujo valor vai cobrir todo o período de permanência do visitante no município.

Leia Também:

PREJUÍZO

Alerta vermelho: Valença e Ituberá registram fortes chuvas e alagamentos
Alerta vermelho: Valença e Ituberá registram fortes chuvas e alagamentos imagem

EXORBITANTE

Moradores de Ituberá contestam valor gasto em troca de lâmpadas
Moradores de Ituberá contestam valor gasto em troca de lâmpadas imagem

MAIS UM

Prefeito de Ituberá anuncia apoio a Jerônimo Rodrigues
Prefeito de Ituberá anuncia apoio a Jerônimo Rodrigues imagem

Um dos maiores eventos de arte, cultura alternativa e música eletrônica da América Latina, o festival é realizado na Praia de Pratigi e está agendado para ser realizado entre os dias 27 de dezembro e 4 de janeiro de 2027.

Isenções e regras de aplicação

A cobrança do voucher não se restringe apenas aos frequentadores do festival, alcançando qualquer visitante ou não morador que ingressar no município no período do evento. A legislação municipal, contudo, estabeleceu critérios de isenção para garantir o acesso de residentes e trabalhadores.

Ficam isentos do pagamento da tarifa os moradores do município de Ituberá, servidores públicos municipais em serviço, crianças de até 5 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência (PCD).

A dispensa da taxa também se estende a trabalhadores locais, prestadores de serviço previamente cadastrados e profissionais que estejam na região em missão institucional.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ituberá, questionando a criação da taxa, uma vez que frequentadores do evento garantem que o município recebe um fluxo excepcional de visitantes, contribuindo de forma robusta com a economia local.

O portal A TARDE aguarda resposta aos questionamentos feitos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ituberá Praia de Pratigi Tarifa Ambiental Universo Paralello

Relacionadas

Mais lidas