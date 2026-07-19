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ELEIÇÕES NA BAHIA

Jerônimo Rodrigues avança em reduto bolsonarista com novos apoios

Gestores participaram de edição do PGP que aconteceu neste domingo, 19, em Teixeira de Freitas

Yuri Abreu
Por
Governador Jerônimo Rodrigues durante PGP em Teixeira de Freitas
Governador Jerônimo Rodrigues durante PGP em Teixeira de Freitas - Foto: Luis Capelães

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), recebeu os apoios de dois prefeitos da região extremo sul do estado, durante a realização do Programa de Governo Participativo (PGP), neste domingo, 19, na cidade de Teixeira de Freitas.

O território é considerado um dos rincões do bolsonarismo no estado. Ainda assim, os acenos dos gestores municipais sinalizam que a atual administração do Palácio de Ondina tem o objetivo de melhorar o desempenho nas eleições de outubro.

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Capacidade de diálogo

Nos respectivos discursos, os prefeitos de Vereda, Manrick Teixeira; e de Caravelas, Doutor Adauto, defenderam a continuidade do projeto político liderado por Jerônimo.

Ambos ressaltaram a capacidade de diálogo do governador com os prefeitos e a proximidade com a população da região.

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Teixeira, ao relembrar os governos Jaques Wagner e Rui Costa, disse que a região passou por uma transformação na infraestrutura e na saúde pública, citando a implantação do Hospital Estadual Costa das Baleias, inaugurado em 2024.

“O que me anima na política é saber que nós temos um time forte. É um grupo político que atende prefeito, atende vice-prefeito, atende vereador e ouve a voz do povo. Esse time reconstruiu a Bahia”, afirmou.

Engajamento da população

O prefeito de Caravelas, por sua vez, pontuou que a participação da população no PGP demonstra o engajamento da população na construção das propostas para o futuro da Bahia.

“Mais do que fazer uma gestão para o povo, é melhor ainda fazer uma gestão com o povo. É isso que Jerônimo tem feito: ouvindo a população e construindo as propostas junto com quem vive os desafios da nossa região. Tenho certeza de que vamos honrar tudo o que o senhor tem feito pelo extremo sul”, declarou Doutor Adauto, ao defender a reeleição do governador.

Jerônimo celebra investimento de R$ 1 bilhão no Extremo Sul da Bahia

O Extremo Sul da Bahia recebeu o investimento de mais de R$ 1 bilhão do Governo do Estado, situação comemorada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), na manhã deste domingo, 19, em Teixeira de Freitas.

Durante a plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP), o petista defendeu a continuidade dos investimentos públicos para a região. Segundo ele, o local deixou de ocupar uma posição periférica nas prioridades da gestão estadual.

“Os extremos ficaram esquecidos. Diziam que a distância justificava a ausência do governo. Nós questionamos isso. Quem é que está longe? É Salvador do Extremo Sul ou o Extremo Sul de Salvador? É uma questão de boa vontade. E nós temos essa boa vontade", disse Jerônimo.

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Bahia eleições 2026 Jerônimo Rodrigues

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