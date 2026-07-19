Jerônimo Rodrigues avança em reduto bolsonarista com novos apoios

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), recebeu os apoios de dois prefeitos da região extremo sul do estado, durante a realização do Programa de Governo Participativo (PGP), neste domingo, 19, na cidade de Teixeira de Freitas.

O território é considerado um dos rincões do bolsonarismo no estado. Ainda assim, os acenos dos gestores municipais sinalizam que a atual administração do Palácio de Ondina tem o objetivo de melhorar o desempenho nas eleições de outubro.

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Capacidade de diálogo

Nos respectivos discursos, os prefeitos de Vereda, Manrick Teixeira; e de Caravelas, Doutor Adauto, defenderam a continuidade do projeto político liderado por Jerônimo.

Ambos ressaltaram a capacidade de diálogo do governador com os prefeitos e a proximidade com a população da região.

Teixeira, ao relembrar os governos Jaques Wagner e Rui Costa, disse que a região passou por uma transformação na infraestrutura e na saúde pública, citando a implantação do Hospital Estadual Costa das Baleias, inaugurado em 2024.

“O que me anima na política é saber que nós temos um time forte. É um grupo político que atende prefeito, atende vice-prefeito, atende vereador e ouve a voz do povo. Esse time reconstruiu a Bahia”, afirmou.

Engajamento da população

O prefeito de Caravelas, por sua vez, pontuou que a participação da população no PGP demonstra o engajamento da população na construção das propostas para o futuro da Bahia.

“Mais do que fazer uma gestão para o povo, é melhor ainda fazer uma gestão com o povo. É isso que Jerônimo tem feito: ouvindo a população e construindo as propostas junto com quem vive os desafios da nossa região. Tenho certeza de que vamos honrar tudo o que o senhor tem feito pelo extremo sul”, declarou Doutor Adauto, ao defender a reeleição do governador.

Jerônimo celebra investimento de R$ 1 bilhão no Extremo Sul da Bahia

O Extremo Sul da Bahia recebeu o investimento de mais de R$ 1 bilhão do Governo do Estado, situação comemorada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), na manhã deste domingo, 19, em Teixeira de Freitas.

Durante a plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP), o petista defendeu a continuidade dos investimentos públicos para a região. Segundo ele, o local deixou de ocupar uma posição periférica nas prioridades da gestão estadual.

“Os extremos ficaram esquecidos. Diziam que a distância justificava a ausência do governo. Nós questionamos isso. Quem é que está longe? É Salvador do Extremo Sul ou o Extremo Sul de Salvador? É uma questão de boa vontade. E nós temos essa boa vontade", disse Jerônimo.