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POLÍTICA

Jerônimo isenta ICMS para beneficiar Copa do Mundo Feminina em Salvador

Governo da Bahia começa planejamento para mundial de 2027

Cássio Moreira
Por
Brasil é sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino
Brasil é sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino - Foto: Lívia Villas Boas | AG. A TARDE

O governo da Bahia publicou, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 17, o decreto que isenta e suspende a cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal (ICMS) para operações e mercadorias relacionadas a Copa do Mundo Fifa de Futebol Feminino, que ocorrerá em 2027.

Salvador também será uma das sete cidades brasileiras a receber a décima edição do maior torneio de futebol feminino do mundo.

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Segundo o decreto, estarão isentas as importações de bens destinadas ou consumidas em caráter exclusivo para a realização do mundial feminino, que ocorre pela primeira vez em solo brasileiro. Além da Fifa, as confederações continentais também serão beneficiadas.

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"Ficam isentas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, as importações de bens e mercadorias destinadas ao uso ou consumo exclusivo na organização e realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027", diz trecho da publicação no DOE.

Quem mais será beneficiado?

Segundo o decreto, ainda serão beneficiados parceiros comerciais, emissora fonte da Fifa, associações estrangeiras e pessoas (físicas ou jurídicas) contratadas para representar as demais as demais associações e entidades envolvidas na organização na competição.

Veja a lista de beneficiados:

  • Fifa;
  • Subsidiária Fifa;
  • Confederações-membro da Fifa;
  • Associações nacionais estrangeiras;
  • Parceiros comerciais da Fifa domiciliados no exterior;
  • Emissora fonte da Fifa;
  • Prestadores de serviço da Fifa domiciliados no exterior;
  • Órgãos de administração pública direta estadual ou municipal;
  • Pessoas física ou jurídicas que representem as opções anteriores.

Copa do Mundo Fifa de Futebol Feminino

O Brasil recebe a décima (10ª) edição da Copa do Mundo Fifa de Futebol Feminino, que acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho. A competição, que contará com 32 seleções, terá as seguintes cidades como sede:

  • Rio de Janeiro;
  • Porto Alegre;
  • Brasília;
  • Fortaleza;
  • Belo Horizonte;
  • Recife;
  • São Paulo.
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copa do mundo Salvador

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