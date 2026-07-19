Jerônimo celebra investimento de R$ 1 bilhão no Extremo Sul da Bahia

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O Extremo Sul da Bahia recebeu o investimento de mais de R$ 1 bilhão do Governo do Estado, situação comemorada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), na manhã deste domingo, 19, em Teixeira de Freitas. Durante a plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP), o petista defendeu a continuidade dos investimentos públicos para a região. Segundo ele, o local deixou de ocupar uma posição periférica nas prioridades da gestão estadual.

“Os extremos ficaram esquecidos. Diziam que a distância justificava a ausência do governo. Nós questionamos isso. Quem é que está longe? É Salvador do Extremo Sul ou o Extremo Sul de Salvador? É uma questão de boa vontade. E nós temos essa boa vontade", disse Jerônimo.

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Na ocasião, Rodrigues reuniu representantes dos 13 municípios do Território de Identidade Extremo Sul, além de prefeitos, parlamentares, empresários, agricultores familiares, povos indígenas, comunidades quilombolas, juventudes e movimentos sociais. O intuito do encontro era ouvir propostas e apresentar um balanço das ações realizadas pelo Estado na região.

Entre as principais demandas beneficiadas pelo investimento bilionário até o momento, está a melhora da infraestrutura hídrica, sobretudo estratégias voltadas às enchentes que atingiram o local.

Teixeira de Freitas concentra o maior volume de recursos da região, com R$ 346,8 milhões entre 2023 e junho de 2026. O município recebeu o Hospital Estadual Costa das Baleias, o Campus Paulo Freire da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), a implantação do serviço regional de radioterapia e obras de infraestrutura, mobilidade urbana e abastecimento de água.

Programa de Governo Participativo

Durante a plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP), Jerônimo destacou algumas das propostas apresentadas ao longo do processo de escuta popular que deverão orientar o planejamento dos próximos anos.

Entre elas estão:

Duplicação da BR-101;

ampliação da infraestrutura hídrica com novas barragens para aumentar a capacidade de armazenamento de água e reduzir os impactos das enchentes;

continuidade dos investimentos em educação superior;

infraestrutura e políticas públicas voltadas aos distritos, assentamentos, aldeias e comunidades quilombolas.

“Cada proposta apresentada aqui será analisada. Essa região merece a duplicação da BR-101 e precisa ampliar sua capacidade de armazenamento de água. Vamos buscar esses investimentos junto ao Governo Federal", afirmou Jerônimo.

As contribuições apresentadas pela população do Extremo Sul passarão a integrar o conjunto de propostas que está sendo construído pelo PGP em toda a Bahia.

Segundo o chefe do Executivo estadual, o objetivo é fazer com que o próximo programa de governo reflita as prioridades apontadas pela sociedade nos diferentes territórios de identidade do estado.