Obras da Ponte Salvador-Itaparica avançam com preparação de plataforma no mar

Siga o A TARDE no Google

As obras da Ponte Salvador-Itaparica avançaram para uma nova etapa neste mês de julho. Em Vera Cruz, as equipes iniciaram a concretagem das estruturas que irão sustentar a Plataforma Linear Provisória (PLP), além da demolição de antigas construções existentes na área onde o empreendimento está sendo implantado.

Também estão sendo montados e testados os equipamentos que serão utilizados na instalação das estacas metálicas da plataforma no mar. Entre eles estão:

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

guindastes de grande porte;

martelos vibratórios e de percussão;

uma estrutura-guia responsável pelo posicionamento das estacas.

Os equipamentos serão instalados sobre balsas para dar início às operações marítimas.

Plataforma Linear Provisória

A Plataforma Linear Provisória será construída paralelamente ao traçado da futura ponte e terá cerca de 11,2 quilômetros de extensão. A obra começará pelo lado de Itaparica e, em seguida, avançará a partir de Salvador até que as duas frentes se encontrem.

Segundo o secretário de Infraestrutura da Bahia, Saulo Pontes, a estrutura temporária deve tornar a execução da obra mais eficiente e reduzir em aproximadamente 70% a circulação de embarcações na Baía de Todos-os-Santos durante a construção. Ele também afirma que a plataforma facilitará o gerenciamento dos resíduos produzidos pela obra.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a plataforma permitirá o transporte de trabalhadores, equipamentos e materiais sem depender das condições do mar, como marés, ventos e ondas, o que deve garantir maior continuidade aos serviços.

Ainda conforme o governo estadual, a estrutura foi projetada para suportar máquinas pesadas e agilizar a execução das fundações e da superestrutura da ponte, contribuindo para reduzir o prazo total da obra.