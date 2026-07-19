AVANÇO
Obras da Ponte Salvador-Itaparica avançam com preparação de plataforma no mar
Plataforma Linear Provisória terá cerca de 11,2 quilômetros de extensão
As obras da Ponte Salvador-Itaparica avançaram para uma nova etapa neste mês de julho. Em Vera Cruz, as equipes iniciaram a concretagem das estruturas que irão sustentar a Plataforma Linear Provisória (PLP), além da demolição de antigas construções existentes na área onde o empreendimento está sendo implantado.
Também estão sendo montados e testados os equipamentos que serão utilizados na instalação das estacas metálicas da plataforma no mar. Entre eles estão:
- guindastes de grande porte;
- martelos vibratórios e de percussão;
- uma estrutura-guia responsável pelo posicionamento das estacas.
Os equipamentos serão instalados sobre balsas para dar início às operações marítimas.
Plataforma Linear Provisória
A Plataforma Linear Provisória será construída paralelamente ao traçado da futura ponte e terá cerca de 11,2 quilômetros de extensão. A obra começará pelo lado de Itaparica e, em seguida, avançará a partir de Salvador até que as duas frentes se encontrem.
Segundo o secretário de Infraestrutura da Bahia, Saulo Pontes, a estrutura temporária deve tornar a execução da obra mais eficiente e reduzir em aproximadamente 70% a circulação de embarcações na Baía de Todos-os-Santos durante a construção. Ele também afirma que a plataforma facilitará o gerenciamento dos resíduos produzidos pela obra.
De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a plataforma permitirá o transporte de trabalhadores, equipamentos e materiais sem depender das condições do mar, como marés, ventos e ondas, o que deve garantir maior continuidade aos serviços.
Ainda conforme o governo estadual, a estrutura foi projetada para suportar máquinas pesadas e agilizar a execução das fundações e da superestrutura da ponte, contribuindo para reduzir o prazo total da obra.