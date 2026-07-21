Em 2026, 3 candidatos disputam o governo baiano; e 9, o federal

Os partidos começam esta semana a dar o start para a campanha 2026. Amanhã, o UB de ACM Neto fará convenção no Centro de Convenções de Salvador; sexta será a vez do PSOL oficializar Ronaldo Mansur; e o PT de Jerônimo quer realizar dia 1º/08, mas espera Lula dizer se dará para vir. Eles têm até 5 de agosto para isso.

Em 2022, a Bahia tinha cinco candidatos ao governo, e o Brasil 12 a presidente. O número de postulantes caiu. Cá, serão três, lá serão nove.

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Claro que os cenários são diferentes. No plano federal, Bolsonaro era o presidente que tentava a reeleição, Lula estava na oposição. Agora, Lula é quem tenta a reeleição, Bolsonaro está em prisão domiciliar e botou o filho.

Na Bahia – Na Bahia, embora os atores principais, Jerônimo e ACM Neto, sejam os mesmos, 0 cenário tem novos ingredientes.

Jerônimo, que era um ilustre desconhecido, já não o é. Está no governo e com apoio de Lula, que desponta como favorito. Já na banda de ACM Neto, pouco mudou.

Em 2022, ele não tinha candidato a presidente e entrou naquela do tanto faz.

Agora, tem – o amigo Ronaldo Caiado (PSD), o que é o mesmo que não ter, porque na Bahia nada influencia, com uma ressalva. Domingo em Feira de Santana, Neto disse que respeitava o prefeito Zé Ronaldo (UB) e João Roma (PL), ambos eleitores de Flávio Bolsonaro, mas fica com Caiado. É o mesmo tanto faz com outra roupagem. É nesse cenário que a campanha começa.

E as mulheres na Alba, com Ivana lá, vão crescer este ano?

Em quase 200 anos de existência, mais de oito mil deputados já passaram pela Alba, apenas 37 mulheres.

Ivana Bastos (PSD) é a primeira mulher a presidir a Casa, que, dos 63 deputados, tem 10 mulheres, um recorde, o mesmo de 2018. O número vai aumentar, ou não?

Jornalistas que cobrem a Casa não arriscam. Dizem que, das 10 atuais, três já estão fora. Olívia Santana (PCdoB) é candidata a federal, Maria Del Carmen (PT), prestes a completar 78 anos, se aposenta após cinco mandatos de estadual, Soane Galvão (Avante) sai para apoiar o marido, o Marão, ex-prefeito de Ilhéus.

Ficam Neusa Cadore (PT), Cláudia Oliveira (PSD), Fátima Nunes (PT), Jusmari Oliveira (PSD), Ludmila Fiscina (PSD), Kátia Oliveira (UB) e Ivana Bastos, a presidente. Aí vem a pergunta: 2026 bate o recorde?

Resposta virá das urnas.

Limites para contratações

Em despedida da Alba, o deputado Luciano Ribeiro (UB), que herdou a vaga de Alan Sanches (UB) e não vai disputar a reeleição, apresentou projeto que visa limitar os preços das contratações de artistas pelo Estado e municípios.

Diz Luciano que os limites devem estar de acordo com a capacidade do pagante. Vem ao encontro do que os prefeitos já querem e o Ministério Público também, como se viu no último São João.

Isidório, o que ama Lula, mas ama mais a si próprio

Algumas candidaturas pautam rodas de conversa entre os aficcionados da política. O deputado Sargento Isidório, que completará 61 anos semana que vem (dia 28), é uma delas. Após três mandatos de deputado estadual, se candidatou a federal, em 2018, e explodiu com 323.264 votos. Já em 2022, desabou para 77.164.

O que houve? Em 2022, os evangélicos em peso migraram para o bolsonarismo, ele não.

Este ano, Isidório tenta uma 3ª via, apoiar Augusto Cury, candidato a presidente do Avante.

– Eu amo Lula, mas vou votar em Augusto.

Traduzindo: ele ama Lula, mas mais se ama, e tenta driblar o antipetismo do bolsonarismo. O que se quer saber é o que as urnas dirão agora.

REGISTROS

Prevendo 2030

No programa A Grande Final, que fez o tititi de antes da final da Copa entre Espanha e Argentina, o místico Carlinhos Vidente cravou: “O Brasil será campeão em 2030”, na Copa que será disputada na Espanha, Portugal e Marrocos. Tiago Leifert, o apresentador: “Daniela, compra os direitos”, disse, dirigindo-se a Daniela Abravanel, presidente do SBT.

Salvador encolheu

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral sobre o número de eleitores mostraram algo curioso. O eleitorado de Salvador encolheu 18.071 eleitores. Eram 1.969.757 em 2022, e hoje são 1.951.686. No meio político, diz-se que o eleitorado cresceu. O déficit fica por conta da migração regional.

Feira e Conquista

Já Feira de Santana, o segundo mais populoso município da Bahia, pulou de 426.887 para 434.532. Vitória da Conquista, o terceiro, pulou de 257.784 para 264.097. Seguiram a lógica.

Canudos na Flican

Canudos, histórica cidade do sertão da Bahia, será palco, de quarta a sábado da semana que vem, da VII Feira Literária Internacional de Canudos (Flican), com o tema Literatura e Soberania. A Flican reúne escritores, pesquisadores, educadores, estudantes e leitores.