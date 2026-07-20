PSOL e Rede oficializam chapa para Governo e Senado nesta sexta-feira

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A Federação PSOL-Rede realiza nesta sexta-feira, 24, às 14h, no Fiesta Bahia Hotel, no bairro do Itaigara, a convenção partidária que vai homologar os nomes da aliança para a disputa do Governo do Estado e do Senado nas eleições deste ano.

O encontro, que marca o pontapé inicial das siglas na corrida eleitoral, deve reunir dirigentes estaduais, parlamentares, militantes de diversos municípios baianos e apoiadores das duas legendas.

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A chapa majoritária do bloco vai ser encabeçada pelo dirigente partidário Ronaldo Mansur (PSOL), tendo como pré-candidata a vice-governadora a professora e historiadora Meire Reis (PSOL).

Senado Federal

Para o Senado Federal, a federação indicou o nome da professora Delliana Ricelli (PSOL) para a primeira vaga, enquanto o segundo posto do tabuleiro senatorial permanece reservado para indicação da Rede Sustentabilidade.

Além das definições para o Poder Executivo e para a Câmara Alta do Congresso Nacional, a convenção vai chancelar a lista de candidaturas proporcionais que disputarão vagas em Brasília e no Parlamento estadual.

A federação contabiliza, até o momento, 40 pré-candidatos à Câmara dos Deputados e 52 nomes pleiteando cadeiras na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), número que ainda poderá ser ampliado até o encerramento do prazo legal das atas.

Alternativa de esquerda

Presidente estadual do PSOL e comandante da federação no estado, Ronaldo Mansur defende que a apresentação de uma candidatura própria ao Palácio de Ondina busca preencher uma lacuna no espectro político baiano, consolidando uma alternativa de esquerda independente tanto das gestões petistas quanto dos grupos vinculados ao carlismo.

"A meta é reeleger Lula presidente, impedir o avanço da extrema-direita, mas entendemos que o PT não representa as bandeiras de esquerda. Assim como entendemos que o atraso do carlismo não contempla as reivindicações e necessidades do povo baiano", avaliou o pré-candidato, que coloca a plataforma do bloco sob as diretrizes de uma gestão popular, antirracista, feminista e ambientalista.

As críticas da federação dirigem-se ao ciclo governamental do PT na Bahia — composto pelas gestões de Jaques Wagner, Rui Costa e do atual governador Jerônimo Rodrigues —, ao mesmo tempo em que rejeitam o projeto da oposição tradicional liderada pelo União Brasil.

Perfis da disputa

Natural do município de Alagoinhas, Ronaldo Mansur, 46 anos, é técnico em meio ambiente, estudante de Direito e pai de dois filhos. A trajetória política teve início no movimento estudantil baiano, com participação nas mobilizações do Maio Baiano (2001) e na Revolta do Buzú (2003), além de atuação junto a greves da construção civil em Salvador.

Um dos fundadores do PSOL na Bahia, Mansur integra a Direção Nacional da sigla e já disputou o cargo de vice-governador em duas ocasiões (2014 e 2022), além de ter concorrido à Câmara Federal em 2018.

Compondo a chapa majoritária, a pré-candidata a vice-governadora Meire Reis acumula atuação no magistério e na historiografia, exercendo também a coordenação nacional da Organização Nacional Antirracista Mocambo.

Já a indicação para o Senado, Delliana Ricelli, é fundadora do Movimento Popular (R)existir e atua no segmento da educação pública no estado.