Obras da Ponte Salvador-Itaparica avançam com montagem de equipamento

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O início das obras da Ponte Salvador-Itaparica avançaram no Estaleiro Belov, em Simões Filho. Foram iniciadas a montagem dos equipamentos que serão utilizados para a construção da Plataforma Linear Provisória (PLP), estrutura essencial para a ponte.

Dando suporte às operações de cravação das estacas da plataforma, a balsa Jaguaribe foi equipada com um guindaste de 100 toneladas, responsável pelo apoio logístico, e um guindaste de 320 toneladas, que fará o posicionamento das estacas na guia para cravação em mar.

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A embarcação também receberá martelos vibratórios, utilizados no encaixe inicial das camisas metálicas, e o martelo de cravação, responsável pela fixação definitiva das estruturas.

Avanço da Ponte Salvador-Itaparica

O secretário Mateus Dias, da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica (SVPonte), acompanhou os preparativos da balsa Jaguaribe nesta terça-feira, 21.

“É muito positivo verificar que o cronograma está sendo cumprido e que essa balsa deverá iniciar sua atuação em breve na Baía de Todos-os-Santos”, afirma o secretário.

As obras vêm contribuindo com o desenvolvimento da economia local. Além de fornecedores e prestadores de serviço do estado.

Veja as imagens: