SALVADOR
Hotel, novos espaços e mais; veja o que vai mudar na reconstrução da Igreja do Ouro
Confira os detalhes das obras, projeto de hospedagem e previsão de reabertura do templo
Fechada desde fevereiro de 2025, quando parte do teto desabou e provocou a morte da turista paulista Giulia Righetto, a Igreja e Convento de São Francisco, um dos maiores símbolos do Centro Histórico de Salvador, já tem um plano definido para voltar a receber visitantes. O desafio, no entanto, continua sendo encontrar dinheiro suficiente para tirar o projeto do papel.
Conhecida mundialmente como a "Igreja de Ouro", por seu interior revestido em talha dourada, o monumento passa pela maior intervenção de sua história recente. A primeira etapa da restauração já possui projeto executivo concluído, mas depende do avanço das licitações conduzidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Convento pode ganhar hospedaria para financiar preservação
Em entrevista exclusiva ao portal A Tarde, o vigário do Convento São Francisco, frei Lorrane Clementino, revelou detalhes inéditos sobre a reconstrução. Uma das principais novidades é o estudo para transformar parte do convento em uma hospedaria.
Segundo o religioso, a ideia surgiu como alternativa para criar uma fonte permanente de recursos capaz de financiar não apenas a recuperação do patrimônio, mas também sua manutenção nos próximos anos.
"O convento é muito grande. Estamos pensando em pegar uma parte desse convento e transformar em um espaço de hotelaria, uma hospedaria, para que esse recurso seja revertido para a recuperação da própria igreja e também para a manutenção do prédio. Ainda não existe nada definido. Estamos lançando essa ideia para que, caso apareça algum parceiro interessado, possamos conversar", explicou o frei.
A proposta ainda está em fase inicial e depende da chegada de investidores privados.
O que realmente vai mudar na restauração
Apesar da dimensão da obra, quem espera encontrar uma igreja completamente diferente deve se surpreender.
De acordo com frei Lorrane, a essência arquitetônica será preservada. As intervenções têm como foco recuperar a estrutura e ampliar os espaços disponíveis para visitação.
Entre as novidades previstas estão:
- abertura de novas áreas do convento para visitação;
- acesso à parte superior do complexo, hoje fechada ao público;
- inclusão da Biblioteca Histórica no roteiro de visitas;
- recuperação completa da portaria, sacristia e Via Sacra;
- reconstrução estrutural da igreja seguindo as características originais.
"O planejamento é ampliar o espaço de visitação. Hoje as pessoas visitam a igreja e o claustro. Queremos que também possam conhecer a parte superior do convento e a Biblioteca Histórica", afirmou o religioso.
Igreja e Convento de São Francisco | Igreja e Convento de São Francisco | Igreja e Convento de São Francisco | Igreja e Convento de São Francisco |
Primeira etapa custa R$ 61 milhões
Ao contrário do que chegou a circular inicialmente, ainda não existe um orçamento fechado para restaurar todo o complexo franciscano.
Isso acontece porque apenas a primeira etapa possui projeto concluído.
Segundo o frei, essa fase contempla:
- Igreja de São Francisco;
- Portaria;
- Sacristia;
- Biblioteca Histórica;
- Via Sacra.
O investimento previsto é de aproximadamente R$ 61 milhões. Já as demais etapas — que incluem o claustro, a Sala do Capítulo e todo o convento — ainda não possuem projetos concluídos nem orçamento definido.
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Recursos ainda são insuficientes
O Governo Federal anunciou cerca de R$ 20 milhões, por meio do Novo PAC, para iniciar a restauração. Entretanto, o valor cobre apenas parte da primeira fase.
Na prática, ainda faltam mais de R$ 40 milhões para garantir a execução completa dessa etapa.
Caso o restante dos recursos não seja arrecadado, existe o risco de paralisação das obras.
"O risco é justamente a obra parar. Esses R$ 20 milhões permitem iniciar os trabalhos, mas não concluir toda a restauração prevista. Por isso decidimos mobilizar também a sociedade para ajudar nesse processo", alertou frei Lorrane.
Segundo ele, a expectativa é que a licitação da empresa responsável pela execução das obras seja realizada ainda este ano.
Reabertura depende da arrecadação
A previsão oficial continua sendo 2029. No entanto, esse prazo poderá ser reduzido caso novos recursos sejam captados.
Para isso, a Ordem Franciscana lançou a campanha Abrace São Francisco, que reúne doações, eventos beneficentes, venda de produtos e ações de mobilização social.
O objetivo é envolver empresários, artistas, instituições e a população na preservação de um dos monumentos mais importantes do patrimônio brasileiro.
Segundo o frei, a campanha ainda enfrenta baixa adesão, mas a expectativa é de crescimento após o aumento da divulgação na imprensa.
"Até então não tivemos muita adesão da sociedade, muito por falta de conhecimento. Agora, com essa divulgação, esperamos alcançar um novo patamar e mobilizar mais pessoas para essa causa", declarou.
Patrimônio histórico aguarda nova fase
Considerada uma das construções barrocas mais importantes do país e uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no mundo, a Igreja de São Francisco permanece fechada desde o desabamento ocorrido em 5 de fevereiro de 2025, tragédia que marcou um dos episódios mais dolorosos da história recente do patrimônio cultural baiano.
Enquanto aguarda o início efetivo das obras, a expectativa é de que a união entre investimentos públicos, apoio da iniciativa privada e participação da sociedade permita devolver ao Centro Histórico de Salvador um de seus maiores cartões-postais.