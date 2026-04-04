Um ano após tragédia, Igreja de Ouro confirma restauração milionária

Igreja e Convento de São Francisco de Assis. - Foto: Iphan

A Igreja de São Francisco de Assis, localizada no Centro Histórico de Salvador, vai passar por um processo de restauração milionário. Por meio do Novo PAC, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) fechou contrato com a empresa Alma Arquitetura e Restauro Ltda., no valor de R$ 2,9 milhões, para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia voltados à recuperação do imóvel.

O anúncio acontece um ano após uma tragédia que marcou a história recente do Pelourinho. Em fevereiro do ano passado uma parte do forro do teto da nave central do templo religioso conhecido como “Igreja de Ouro”, desabou resultando na morte da turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, e deixou outras cinco pessoas feridas.

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O estudo terá vigência até 27 de junho de 2027 e prevê consultoria técnica especializada de forma continuada. Ou seja, os estudos técnicos e projetos serão entregues em etapas e permitirão ao Iphan realizar as contratações das obras de forma sucessiva, de acordo com as condições dos locais de cada estágio dos trabalhos.

Recentemente, a Igreja e o Convento de São Francisco foram incluídos no Novo PAC, o que permitiu a contratação de consultoria para elaboração dos projetos, de forma continuada, para que possam ser iniciadas as obras de recuperação do monumento.

O complexo é formado por um conjunto edificado de grande dimensão e complexidade, composto principalmente pela nave central da igreja, pelo claustro, pelo convento e por diversas salas e espaços integrados. Por isso, a estratégia adotada prevê a elaboração dos projetos e a execução das obras de forma gradual, considerando as condições e necessidades de cada espaço.

O contrato prevê três fases:

projeto de restauro da Igreja de São Francisco;

projeto de restauração de bens móveis;

projeto de restauro do claustro.

De acordo com o cronograma da contratação, a primeira etapa engloba a entrega dos projetos relativos ao restauro da nave central em cerca de três meses - o que permitirá a contratação das primeiras obras em sequência.

Todo o trabalho terá como responsável técnico e coordenador da equipe o arquiteto Mário Mendonça de Oliveira, especialista em restauração de monumentos pela Università degli Studi di Firenze (Itália), Doutor em Arquitetura por Notório Saber pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Professor Emérito da Faculdade de Arquitetura da mesma universidade.

Obras emergenciais

O anúncio dos recursos do Novo PAC e da contratação dos projetos de restauro chegam na reta final das obras emergenciais que vêm sendo feitas na Igreja de São Francisco desde março do ano passado.

Inicialmente prevista para terminar em outubro do ano passado, a contratação teve seu escopo ampliado pelo Iphan em razão da necessidade de maiores intervenções, o que só pode ser identificado durante a realização das obras.

A obra emergencial consistiu na:

remoção dos pedaços do forro que caíram sobre a nave e sua respectiva catalogação;

diagnóstico da situação do teto e de sua cobertura;

escoramento de elementos instáveis e reforço da fixação dos elementos remanescentes do teto;

higienização, tratamento e acondicionamento dos elementos artísticos integrados que se desprenderam, para posterior reinserção ao conjunto;

além de revisão da cobertura, com substituição de aproximadamente 90% das telhas cerâmicas e de parte do madeiramento leve de sustentação, com posterior imunização de todas as peças.

Por questões de segurança, a Igreja de São Francisco permanece fechada ao público durante esse período. O Iphan ainda avalia quais recomendações serão feitas à Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil - Comunidade Franciscana da Bahia, proprietária e responsável pela gestão e preservação do imóvel, após a conclusão dessa etapa de obras emergenciais.

Relembre a tragédia

O desabamento de parte do teto ocorreu na tarde de 5 de fevereiro de 2025, enquanto turistas visitavam o espaço localizado no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho. Na ocasião, a jovem Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, morreu, e outras cinco pessoas ficaram feridas.

Giulia Panchoni Righetto, morreu no desabamento. | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Giulia visitava a igreja acompanhada do namorado e de um casal de amigos. Ela estava sentada e observava o teto do templo no momento em que a estrutura cedeu.

A Igreja de São Francisco enfrentava problemas estruturais há anos. Dois dias antes do acidente, o frei Pedro Júnior Freitas da Silva, guardião-diretor da igreja, havia comunicado ao Iphan a existência de uma “dilatação” no forro do teto e solicitado uma vistoria técnica. A visita estava agendada para o dia 6 de fevereiro, um dia após o desabamento.