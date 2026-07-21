Prefeitura de Salvador abre concurso com 190 vagas e salários de até R$ 6,1 mil

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A Prefeitura de Salvador está com inscrições abertas para o concurso público da Secretaria Municipal da Educação (Smed), que oferece 190 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para os cargos de professor municipal e coordenador pedagógico. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de agosto, e os salários iniciais chegam a R$ 6.156,76.

Organizado pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge), o certame é voltado para candidatos com nível superior completo e terá contratação pelo regime estatutário. A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a banca responsável pela seleção.

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Vagas

Do total de vags são:

130 destinadas ao cargo de professor municipal, com jornadas de 20 e 40 horas semanais;

60 para coordenador pedagógico, com carga horária de 40 horas.

Os salários variam entre R$ 3.078,38 e R$ 6.156,76 para vagas em Salvador. Já os aprovados para atuar nas ilhas receberão remuneração de R$ 4.361,04, além de adicional por mudança de domicílio.

Áreas abrangentes

As oportunidades para professor abrangem Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e diversas disciplinas, como Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Educação Física, Inglês, Dança, Teatro, Música e Artes Plásticas.

Segundo a diretora de Gestão de Pessoas da Smed, Emanuela Ramos, o concurso busca reforçar o quadro de profissionais da rede municipal e formar cadastro reserva para acompanhar a expansão das unidades de ensino e a reposição de servidores.

Etapas do concurso

A seleção será composta por prova objetiva, prova discursiva, prova prática, avaliação de títulos e avaliação psicológica.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 27 de setembro. Para o cargo de professor, os exames ocorrerão das 7h30 às 12h30. Já os candidatos a coordenador pedagógico farão as provas das 15h30 às 20h30.

A prova objetiva terá 70 questões de múltipla escolha, abordando Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Atualidades, Conhecimentos Pedagógicos, Legislação Específica e Conhecimentos Específicos.

Prova prática terá apresentação em vídeo

Os candidatos aprovados na prova discursiva participarão da prova prática, que terá caráter eliminatório e classificatório.

Os concorrentes ao cargo de professor deverão gravar uma videoaula de 10 a 12 minutos, acompanhada de um plano de aula. Já os candidatos a coordenador pedagógico precisarão apresentar, em vídeo, um planejamento de intervenção pedagógica com a mesma duração.

Serão avaliados critérios como domínio do conteúdo, adequação ao tema, comunicação, uso de recursos didáticos e gestão do tempo. Vídeos com baixa qualidade, produzidos em outro idioma, fora do tema, copiados da internet ou elaborados com uso de inteligência artificial receberão nota zero.

Cotas e isenção da taxa

O concurso reserva 30% das vagas para candidatos pretos e pardos (PPP) e 5% para pessoas com deficiência (PcD), conforme a legislação.

Também poderão solicitar isenção da taxa de inscrição candidatos inscritos no CadÚnico e pertencentes a famílias de baixa renda, desde que atendam aos critérios previstos no edital.

O edital completo, o cronograma e todas as informações sobre o concurso estão disponíveis nos portais da FGV e da Secretaria Municipal de Gestão (Semge).