TRE-BA levará eleitores PCDs para votação durante as eleições de 2026

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) irá oferecer transporte gratuito e levar as pessoas com deficiência (PCDs) para a votação na eleição deste ano. O programa “Seu Voto Importa” é uma novidade para o pleito de 2026 e deverá ser solicitado pelos eleitores PCDs até 14 de setembro, nos 20 dias que antecedem à data da eleição.

Durante visita ao Grupo A TARDE nesta terça-feira, 21, o presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman, afirmou que a medida visa facilitar a mobilidade das pessoas com deficiência no dia 4 de outubro, dando oportunidade para que toda a população possa exercer o direito ao voto.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O magistrado, que estava acompanhado da diretora-geral do TRE, Mirella Cunha, do secretário-geral da Presidência, Tiago Cintra, foi recebido pelos diretores do Grupo; Luciano Neves, de Relações Institucionais; Caroline Góis, do Núcleo Digital, e Mariana Carneiro, de Conteúdos e Projetos Especiais.

Presidente do TRE-BA foi recebido pelos diretores de Relações Institucionais, Luciano Neves; do Núcleo Digital, Caroline Góis; e de Conteúdos e Projetos Especiais, Mariana Carneiro - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

“É uma novidade que o TSE está convocando todos os tribunais regionais eleitorais para mobilizar a população que precisa de algum tratamento especial. Inclusive vamos ter já semana que vem uma audiência pública para unir setores da sociedade, Defensoria Pública, Ministério Público, para localizar recursos e organizar para que o TRE-BA dê o apoio àquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção”, explicou o presidente da justiça eleitoral baiana.

Nós estamos cadastrando essas pessoas e vamos auxiliá-las para que tenham uma mobilidade facilitada no dia das eleições Maurício Kertzman - Presidente do TRE-Bahia

Diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, ao lado do presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Prazo do voto em trânsito

Durante entrevista à reportagem, Maurício Kertzman também destacou que o prazo de solicitação do voto em trânsito foi iniciado nesta segunda, 20, e ficará disponível até o dia 20 de agosto. Segundo o desembargador, o requerimento pode ser feito sem o eleitor precisar sair de casa.

“Nesse período, o eleitor que não está na sua cidade, ou está em outro estado, pode pedir o voto em trânsito. Ele pode utilizar o aplicativo do TSE, pode se dirigir a qualquer cartório eleitoral e pode também fazer pelo site do TSE. É importante a participação de todos os eleitores nas eleições e agora aquele que ainda não pediu uma mudança definitiva do seu lugar de votação, mas sabe que no dia 4 de outubro não estará na sua cidade, é essa a oportunidade de não deixar de participar das eleições”, esclareceu Kertzman.

Denúncias facilitadas

Para este ano, o aplicativo “Pardal” será mantido como um dos canais de denúncias ao TRE-BA. A ferramenta permite aos cidadãos fazerem diversos relatos de irregularidades por meio do celular. Conforme informado pelo presidente da Corte eleitoral baiana, o sistema deve ficar disponível a partir de agosto, quando se inicia formalmente as campanhas.

Maurício Kertzman durante conversa em A TARDE - Foto: Raphael Müller | Ag A TARDE

A inteligência artificial ela vem em boa hora para baixar o custo da propaganda política, mas ela não pode enganar o eleitor, ela não pode falar uma mentira, ela não pode induzir o eleitor ao erro. Maurício Kertzman - Presidente do TRE-Bahia

Por meio do app, será possível fazer denúncias sobre:

compra de votos;

uso da máquina pública;

crimes eleitorais;

propagandas irregulares.

Na ferramenta, será disponibilizada a opção de enviar provas da suposta irregularidade, como fotos, áudios ou vídeos.

Bom uso permitido

Em A TARDE, Kertzman também esclareceu as dúvidas sobre a norma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que regulamentou o uso de Inteligência Artificial (IA) durante o ano eleitoral. À reportagem, o desembargador reforçou que o “bom uso” das ferramentas de IA são permitidas durante o uso eleitoral.

“As resoluções do TSE para as eleições deste ano trataram bastante do uso da inteligência artificial. A inteligência artificial não tem o uso proibido. O que não pode é o que nós chamamos de deep fake. Ela é aquela imagem ou som manipulado para que o eleitor creia que alguém falou aquilo que não falou ou que teve um movimento gestual que não fez. Ou seja, para que o eleitor tenha uma impressão diferente da realidade”

Segundo o presidente do TRE-BA, o uso da IA permite o barateamento das campanhas e pode trazer benefícios para as eleições. No entanto, ele ressaltou que a ferramenta não deve ser utilizada para a disseminação de informações falsas.

A inteligência artificial ela vem em boa hora para baixar o custo da propaganda política, mas ela não pode enganar o eleitor, ela não pode falar uma mentira, ela não pode induzir o eleitor ao erro. Maurício Kertzman - Presidente do TRE-Bahia

“A inteligência artificial tem um uso bastante positivo na propaganda eleitoral quando ela baixa o custo. Faz com que todos os candidatos possam, com um custo reduzido, fazer seu material publicitário divulgando suas propostas. Às vezes é possível utilizar a inteligência artificial e não por exemplo contratar atores ou fazer algo que teria um custo maior”, defendeu.

Veja a entrevista completa: