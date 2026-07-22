Lula virá a Salvador em 1º de agosto para convenção de Jerônimo Rodrigues

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), confirmou nesta quarta-feira, 22, que o presidente Lula (PT) estará em Salvador, no dia 1º de agosto, para participar da convenção que vai oficializar o nome do chefe do Executivo baiano à reeleição nas eleições de outubro.

O evento será realizado no Parque de Exposições de Salvador, na Avenida Paralela, a partir das 10h. Segundo Jerônimo, a participação de Lula na convenção estadual reforça a unidade do grupo político.

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Ontem à tarde, eu recebi a ligação do presidente Lula e está confirmada a presença dele na convenção no dia 1º de agosto Jerônimo Rodrigues em entrevista à Bahia FM - governador da Bahia

Durante a convenção, também serão oficializadas as candidaturas do senador Jaques Wagner (PT-BA) à reeleição para o Senado e do ex-ministro Rui Costa (PT) também à Casa Alta.

Sexta vez apenas em 2026

Com a confirmação do mandatário, esta será a sexta vez que Lula vem ao estado, apenas em 2026:

Janeiro : o presidente esteve no estado para participar do 14º Encontro Nacional do MST;

Fevereiro : Lula esteve em Salvador para participar do sábado de Carnaval;

: Lula esteve em Salvador para participar do sábado de Carnaval; Abril : Lula desembarcou em Salvador para anunciar novos investimentos em mobilidade urbana;

: Lula desembarcou em Salvador para anunciar novos investimentos em mobilidade urbana; Maio : visita ao município de Camaçari, onde participou de entregas de moradias do Minha Casa, Minha Vida e visitou uma fábrica de fertilizantes;

: visita ao município de Camaçari, onde participou de entregas de moradias do Minha Casa, Minha Vida e visitou uma fábrica de fertilizantes; Julho : cumpriu agenda do Novo PAC, que incluiu a autorização para o início das obras físicas da Ponte Salvador-Itaparica e a inauguração do Hospital de Alagoinhas.

Jerônimo Rodrigues destaca relação de confiança com escolha de Edvaldo Brito

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou a importância da escolha do professor e jurista Edvaldo Brito (PSD) para compor a chapa do senador Jaques Wagner (PT) como primeiro suplente na disputa pela reeleição ao Senado Federal.

Nas declarações, Jerônimo enfatizou dois pontos centrais sobre a escolha, que foram a relação de confiança e o peso político. O governador ressaltou que a aliança com Edvaldo Brito não é fruto de ocasião política recente.

"É um construção que vem de uma trajetória com base no respeito e confiança há muito tempo atrás", disse Jerônimo.