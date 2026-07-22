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POLÍTICA

Lula virá a Salvador em 1º de agosto para convenção de Jerônimo Rodrigues

Esta será a sexta vez que o mandatário virá ao estado somente em 2026

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Presidente Lula (PT) e governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Presidente Lula (PT) e governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), confirmou nesta quarta-feira, 22, que o presidente Lula (PT) estará em Salvador, no dia 1º de agosto, para participar da convenção que vai oficializar o nome do chefe do Executivo baiano à reeleição nas eleições de outubro.

O evento será realizado no Parque de Exposições de Salvador, na Avenida Paralela, a partir das 10h. Segundo Jerônimo, a participação de Lula na convenção estadual reforça a unidade do grupo político.

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Ontem à tarde, eu recebi a ligação do presidente Lula e está confirmada a presença dele na convenção no dia 1º de agosto Jerônimo Rodrigues em entrevista à Bahia FM - governador da Bahia

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Durante a convenção, também serão oficializadas as candidaturas do senador Jaques Wagner (PT-BA) à reeleição para o Senado e do ex-ministro Rui Costa (PT) também à Casa Alta.

Sexta vez apenas em 2026

Com a confirmação do mandatário, esta será a sexta vez que Lula vem ao estado, apenas em 2026:

  • Janeiro: o presidente esteve no estado para participar do 14º Encontro Nacional do MST;
  • Fevereiro: Lula esteve em Salvador para participar do sábado de Carnaval;
  • Abril: Lula desembarcou em Salvador para anunciar novos investimentos em mobilidade urbana;
  • Maio: visita ao município de Camaçari, onde participou de entregas de moradias do Minha Casa, Minha Vida e visitou uma fábrica de fertilizantes;
  • Julho: cumpriu agenda do Novo PAC, que incluiu a autorização para o início das obras físicas da Ponte Salvador-Itaparica e a inauguração do Hospital de Alagoinhas.

Jerônimo Rodrigues destaca relação de confiança com escolha de Edvaldo Brito

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou a importância da escolha do professor e jurista Edvaldo Brito (PSD) para compor a chapa do senador Jaques Wagner (PT) como primeiro suplente na disputa pela reeleição ao Senado Federal.

Nas declarações, Jerônimo enfatizou dois pontos centrais sobre a escolha, que foram a relação de confiança e o peso político. O governador ressaltou que a aliança com Edvaldo Brito não é fruto de ocasião política recente.

"É um construção que vem de uma trajetória com base no respeito e confiança há muito tempo atrás", disse Jerônimo.

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eleições Jerônimo Rodrigues Lula PT

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