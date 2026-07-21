Novo tarifaço dos EUA faz governo Lula se aproximar de empresários

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O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia nesta terça-feira, 21, uma série de reuniões com empresários e representantes dos setores mais afetados pelo novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Além de discutir medidas para reduzir os impactos da taxação, o Palácio do Planalto vê na aproximação com o setor produtivo uma oportunidade para melhorar a relação com o empresariado às vésperas das eleições de 2026.

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Segundo informações do jornal O Globo, a nova fase do plano Brasil Soberano busca deixar para trás desgastes provocados por pautas como o fim da escala 6x1 e reforçar o diálogo com um segmento que, historicamente, tende a apoiar candidaturas de direita.

Os encontros serão coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), com participação do Ministério da Fazenda.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, os setores mais atingidos pela tarifa, que entra em vigor nesta terça-feira, são os de madeira, máquinas e equipamentos elétricos, móveis, produtos cerâmicos, calçados e açúcar.

Crédito de R$ 30 bilhões

Na primeira fase do plano Brasil Soberano, lançada em agosto de 2025, o governo Lula criou uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas exportadoras prejudicadas pelas tarifas. No início deste ano, o programa recebeu um reforço de mais R$ 15 bilhões.

O pacote também incluiu medidas de alívio tributário e mecanismos para facilitar a compra, pela União, estados e municípios, de produtos excedentes das empresas afetadas