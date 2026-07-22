Janja terá papel decisivo na campanha de Lula à reeleição

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O PT encomendou pesquisas internas para mapear as áreas prioritárias em que a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, deve atuar diretamente na campanha de reeleição do presidente Lula (PT).

Os primeiros diagnósticos já detectaram que Janja tem excelente aceitação do eleitorado em ao menos duas pautas principais:

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Combate à violência contra a mulher;

Defesa dos direitos dos animais.

Voz ativa no marketing e na comunicação

A presença da primeira-dama, no entanto, não ficará restrita apenas a essas causas sociais. Segundo dirigentes e caciques da legenda, Janja terá voz ativa em praticamente todos os segmentos das estratégias eleitorais do marido.

Sua influência deve se concentrar de forma ainda mais intensa nas áreas de comunicação e marketing político, ajudando a moldar a linguagem da campanha e a aproximação com diferentes públicos.

Presença constante

A atuação direta de Janja no processo eleitoral já é uma realidade no cotidiano do partido.

De acordo com relatos de interlocutores, a primeira-dama tem sido vista com frequência no QG da campanha de Lula, instalado em uma mansão no Lago Sul, uma das áreas mais nobres de Brasília, onde são alinhadas as diretrizes políticas do PT.

De olho no voto católico, PT fez evento com participação de Janja

De olho no voto do eleitor católico, o PT realizou, no final de junho, em Brasília, o 1º Encontro Nacional de Católicos e Católicas do partido. O evento contou com a presença de militantes e líderes da legenda, com o objetivo de fortalecer o diálogo entre o partido e a religião.

Uma pesquisa da AtlasIntel do mês de maio apontou que, entre os católicos, o desempenho do presidente Lula tem maioria de aprovação. O índice atinge 52,7%, enquanto 47,1% responderam que desaprovam. Já 0,3% declararam que não sabem.