Mudança no mapa eleitoral pode favorecer Lula em outubro

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Uma mudança no perfil do eleitor brasileiro pode beneficiar o presidente Lula (PT) nas eleições de outubro deste ano. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados na segunda-feira, 20, a região Sudeste perdeu 378.090 eleitores em 2026 na comparação com 2022. Já o Nordeste ganhou 1,14 milhão de votantes.

Apesar da perda, o Sudeste segue como o maior colégio eleitoral do país: tem 66,33 milhões de cidadãos aptos a votar em outubro. O Nordeste, por sua vez, conta agora com 43,53 milhões de eleitores.

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No que isso ajuda Lula?

A maior representação de eleitores no Nordeste tende a ajudar Lula na tentativa de reeleição, uma vez que a região é historicamente mais simpática à esquerda. No 2º turno de 2022, o petista venceu Jair Bolsonaro (PL) por 69,34% a 30,66% entre os nordestinos.

A baixa no Sudeste atrapalha o pré-candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, porque a região é mais alinhada a pautas conservadoras. Na última eleição, Lula perdeu na região no 2º turno da disputa: teve 45,74% dos votos válidos contra 54,26% do adversário.

Baixa em São Paulo e aumento no Nordeste

A queda de eleitores no Sudeste foi por causa do recuo em São Paulo. O número de votantes no Estado caiu de 34,7 milhões em 2022 para 34,1 milhões em 2026.

Como houve alta, mesmo que modesta, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o saldo negativo da região ficou em menos 378.090 eleitores.

Na região Nordeste, houve alta em todos os estados, com destaque para Piauí (5,2%), Paraíba (5%) e Alagoas (5%). A Bahia também registrou alta, mas tímida, de 0,3% no aumento no número de eleitores.

Bahia segue como 4º maior colégio eleitoral com 11,3 mi de eleitores

A Bahia contará com 11.321.005 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, de acordo com as estatísticas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na manhã desta segunda-feira, 20.

Desse total, 101.818 declararam possuir algum tipo de deficiência, representando um crescimento de 62,2% em relação ao pleito de 2022, que registrou 62.772 pessoas com deficiência.

O estado baiano é o quarto maior colégio eleitoral do país, ficando atrás de São Paulo - 34.105.33, Minas Gerais - 16.377.659 e Rio de Janeiro - 12.857.000 no número do eleitorado apto a votar, respectivamente.

O município de Salvador concentra o maior eleitorado do estado, com 1.951.716 eleitoras e eleitores aptos, seguido por Feira de Santana, com 434.532, Vitória da Conquista, com 264.091, e Camaçari, com 210.364.