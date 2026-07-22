Coronel diz que oposição tem apoio não declarado de "dezenas de prefeitos"

O senador e candidato à reeleição, Angelo Coronel (Republicanos), garantiu que a chapa de oposição na Bahia conta com o apoio não declarado de dezenas de prefeitos.

Em conversa com a imprensa nesta quarta-feira, 22, durante a convenção do União Brasil que confirmou a candidatura de ACM Neto ao Governo da Bahia, o senador indicou que os gestores ainda não anunciaram suas posições por causa do receio de retaliação governista.

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“Temos dezenas e dezenas de prefeitos que não estão declarados, mas que já liberaram suas bancadas de vereadores, seus secretariados e estão sem querer ainda colocar o seu nome na mídia com medo de retaliações, com medo do governo não pagar a fatura de obras que estão em andamento, mas no dia 4 de outubro você vai ver que vai ser uma vitória acachapante de ACM Neto Angelo Coronel, senador

Suplência

Na ocasião, Angelo Coronel também deu detalhes sobre a escolha dos nomes escolhidos para a sua suplência. Na segunda, 20, ele oficializou o ex-deputado federal Marcelo Guimarães Filho (Podemos) como seu primeiro suplente na chapa deste ano, e a vereadora de Serrinha e presidente da União dos Vereadores da Bahia (UVB), Edylene Ferreira (Republicanos) na segunda suplência.

“Eu procurei mesclar a minha chapa com alguém que tem infiltração em Salvador e uma pessoa que é Edilene, vereadora de Serrinha, presidente da União dos Vereadores da Bahia, uma mulher atuante, e também por ser uma representante dos vereadores, que é uma categoria que eu gosto muito e prezo muito na minha vida pública”, afirmou.