ELEIÇÕES
Flávio Bolsonaro terá agenda na Bahia durante corrida presidencial
Afirmação foi do deputado estadual Leandro de Jesus (PL)
O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) afirmou nesta quarta-feira, 22, que o pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), virá à Bahia durante a campanha, mas que a data ainda está sendo definida.
A declaração ocorreu durante o evento que oficializou a candidatura de ACM Neto (União) ao governo da Bahia, no Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio.
Segundo o liberal, a vinda do senador já está sendo ajustada com a equipe de campanha. "Isso já está sendo definido, então o palanque dele aqui está formado. Existe aqui um povo baiano que clama, clama por mudança, não apenas aqui na Bahia, mas também no Brasil", disse ele à imprensa.
Críticas a Lula
Na ocasião, ele teceu críticas ao presidente Lula (PT), afirmando que o chefe do Palácio do Planalto defende as organizações criminosas, além de não assumir, segundo Leandro, a responsabilidade pela crise econômica pela qual passa o Brasil.
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"Ele foi aos Estados Unidos para defender as facções. Inúmeras vezes não assume a responsabilidade sobre a crise econômica que nós estamos atravessando. Eu ando por essa Bahia e as pessoas estão passando fome. E os caras brincando com tudo isso e vindo aqui para enganar. Então, de fato, há uma necessidade de mudança do Brasil", afirmou.
Oposição oficializa candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia
O grupo de oposição da Bahia oficializou, em convenção realizada nesta quarta-feira, 22, a candidatura do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), ao governo da Bahia. O político terá Zé Cocá (PP) como vice na chapa.
A convenção aconteceu no Centro de Convenções de Salvador, reunindo os integrantes da chapa majoritária, pré-candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa (Alba), e lideranças do interior baiano, como prefeitos das principais cidades.
A chapa majoritária
ACM Neto terá Zé Cocá (PP), ex-prefeito de Jequié, como vice. As duas vagas para o Senado serão ocupadas por Angelo Coronel (Republicanos), candidato à reeleição, e João Roma (PL), ex-ministro da Cidadania no governo Jair Bolsonaro (PL).