Flávio Bolsonaro terá agenda na Bahia durante corrida presidencial

Siga o A TARDE no Google

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) afirmou nesta quarta-feira, 22, que o pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), virá à Bahia durante a campanha, mas que a data ainda está sendo definida.

A declaração ocorreu durante o evento que oficializou a candidatura de ACM Neto (União) ao governo da Bahia, no Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o liberal, a vinda do senador já está sendo ajustada com a equipe de campanha. "Isso já está sendo definido, então o palanque dele aqui está formado. Existe aqui um povo baiano que clama, clama por mudança, não apenas aqui na Bahia, mas também no Brasil", disse ele à imprensa.

Críticas a Lula

Na ocasião, ele teceu críticas ao presidente Lula (PT), afirmando que o chefe do Palácio do Planalto defende as organizações criminosas, além de não assumir, segundo Leandro, a responsabilidade pela crise econômica pela qual passa o Brasil.

"Ele foi aos Estados Unidos para defender as facções. Inúmeras vezes não assume a responsabilidade sobre a crise econômica que nós estamos atravessando. Eu ando por essa Bahia e as pessoas estão passando fome. E os caras brincando com tudo isso e vindo aqui para enganar. Então, de fato, há uma necessidade de mudança do Brasil", afirmou.

Oposição oficializa candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia

O grupo de oposição da Bahia oficializou, em convenção realizada nesta quarta-feira, 22, a candidatura do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), ao governo da Bahia. O político terá Zé Cocá (PP) como vice na chapa.

A convenção aconteceu no Centro de Convenções de Salvador, reunindo os integrantes da chapa majoritária, pré-candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa (Alba), e lideranças do interior baiano, como prefeitos das principais cidades.

A chapa majoritária

ACM Neto terá Zé Cocá (PP), ex-prefeito de Jequié, como vice. As duas vagas para o Senado serão ocupadas por Angelo Coronel (Republicanos), candidato à reeleição, e João Roma (PL), ex-ministro da Cidadania no governo Jair Bolsonaro (PL).