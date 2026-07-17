Lideranças da direita chamam Flávio Bolsonaro de 'mitomaníaco'

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, ganhou um novo apelido nos bastidores da direita após negar a veracidade da foto em que ele aparece ao lado de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como o “Sicário” de Daniel Vorcaro. As informações são da jornalista Milena Teixeira.

De acordo com a reportagem, lideranças femininas da ala bolsonarista compararam o senador ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante uma reunião realizada nesta sexta-feira, 17. Ao fim do encontro, as participantes resumiram a avaliação sobre o paramentar em uma frase:

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“Antes tínhamos o Mito [Bolsonaro]. Agora temos o mitomaníaco [Flávio]”, disse uma fonte que esteve na reunião à reportagem do jornal Metrópoles.

Para essas lideranças, Flávio Bolsonaro mentiu algumas vezes durante entrevista concedida ao Flow Podcast na quinta-feira, 16, como quando afirmou que a foto ao lado do Sicário havia sido manipulada por inteligência artificial (IA). A fotografia foi revelada pelo portal ICL Notícias.

A segunda “mentira” mencionada pelas lideranças foi a declaração, na mesma entrevista, de que ele não havia assistido ao vídeo divulgado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), apesar da ampla repercussão da publicação entre aliados.