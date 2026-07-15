Foto de Flávio Bolsonaro com 'capanga' de Vorcaro gera nova polêmica

Uma fotografia divulgada nesta quarta-feira, 15,colocou o senador Flávio Bolsonaro no centro de uma nova controvérsia. Na imagem, o parlamentar aparece ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, apontado pela Polícia Federal como líder de uma milícia privada ligada ao banqueiroDaniel Vorcaro.



Segundo o ICL, portal que divulgou a imagem, a foto teria sido registrada em 2022, em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro, e foi obtida por uma fonte que pediu anonimato. O contexto em que a imagem foi feita, no entanto, não foi esclarecido.

Flávio diz que nunca viu o homem da foto

Em nota, a assessoria do senador afirmou que Flávio Bolsonaro não conhece Mourão e que a fotografia não pode ser interpretada como prova de qualquer vínculo pessoal.



O senador também publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que tira fotos diariamente com diversas pessoas e que não tem como identificar cada indivíduo que o aborda.



“Eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede. Eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo”, afirmou.

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A assessoria ainda levantou a hipótese de a imagem ter sido produzida com inteligência artificial.

Ferramentas de checagem não indicaram manipulação

O ICL informou que submeteu a fotografia a sistemas de detecção de conteúdo gerado por IA e que não foram encontrados sinais de manipulação. O g1 realizou procedimento semelhante e também apontou baixa probabilidade de alteração por inteligência artificial.

Quem era o “Sicário”

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão foi identificado pela Polícia Federal como coordenador do grupo “A Turma”, organização investigada por atuar como milícia privada de Daniel Vorcaro.

Ele foi preso em março de 2026 durante a 3ª Operação Compliance Zero. Horas depois da prisão, enquanto aguardava audiência de custódia na Superintendência da PF em Belo Horizonte, tentou tirar a própria vida dentro da cela. Mourão foi socorrido, mas teve morte cerebral confirmada dias depois.

De acordo com os investigadores, ele desempenhava funções de monitoramento de alvos, obtenção ilegal de dados e ações de intimidação, além de possuir antecedentes por estelionato, receptação, uso de documento falso e ameaça.

Ligação com Daniel Vorcaro

A relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro já havia se tornado pública em maio de 2026, quando vieram à tona mensagens e áudios sobre o financiamento do filme Dark Horse, produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

As informações foram reveladas pelo Intercept Brasil e posteriormente confirmadas pela TV Globo. Segundo a reportagem, Vorcaro teria feito aportes de aproximadamente R$ 61 milhões para um fundo nos Estados Unidos vinculado ao projeto cinematográfico.

Flávio Bolsonaro confirmou que procurou o banqueiro em busca de apoio financeiro para o filme, mas negou qualquer irregularidade e afirmou que os contatos com Vorcaro se restringiam ao projeto sobre seu pai.

Leia a íntegra da nota de Flávio Bolsonaro:

"O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, como figura pública e extremamente popular, recebe todos os dias pedidos de dezenas de pessoas pelas ruas para fotos. Impossível o senador saber quem é cada uma das pessoas que dele se aproxima. Flávio Bolsonaro reafirma que não conhece e nunca viu a pessoa na foto. É irresponsável tentar atribuir qualquer significado pessoal a uma imagem aleatória.

Além disso, não se sabe qual a procedência da foto, nem se a imagem é real ou produzida por Inteligência Artificial."