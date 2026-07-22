ACM Neto se diz mais preparado e aposta nas alianças do interior

Durante convenção partidária realizada no Centro de Convenções de Salvador, o candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto, fez um discurso focado em maturidade política, superação e articulação regional.

Diante de apoiadores e lideranças políticas, Neto afirmou que se sente substancialmente mais experiente para assumir o Palácio de Ondina do que em disputas anteriores.

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"Em relação a quatro anos atrás, me sinto muito mais preparado, muito mais experimentado, muito mais vivido, muito mais pronto para a tarefa de ser governador do nosso estado", declarou o candidato.

Convenção

O grupo de oposição da Bahia oficializou, em convenção realizada nesta quarta-feira, 22, a candidatura do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), ao governo da Bahia. O político terá Zé Cocá (PP) como vice na chapa.

A convenção foi realizada no Centro de Convenções de Salvador, reunindo os integrantes da chapa majoritária, pré-candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa (Alba), e lideranças do interior baiano, como prefeitos das principais cidades.

Chapa majoritária

ACM Neto terá Zé Cocá (PP), ex-prefeito de Jequié como vice. As duas vagas para o Senado serão ocupadas por Angelo Coronel (Republicanos), candidato à reeleição, e João Roma (PL), ex-ministro da Cidadania no governo Jair Bolsonaro (PL).

Resposta a adversários

Relembrando o percurso até a oficialização da candidatura, ACM Neto mencionou as incertezas levantadas por grupos opositores no último ano e pontuou que a consolidação de seu nome é fruto do apoio de prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias.

"Ano passado, os nossos adversários diziam que eu nem candidato seria. E aqui nós estamos", afirmou.

O candidato ressaltou não estar sozinho na disputa, destacando o apoio de nomes com história e credibilidade política para construir a vitória no pleito de outubro.

Sobre a estrutura de comando da campanha, Neto reforçou que não haverá a figura de um coordenador-geral centralizado. Em vez disso, as decisões e o engajamento de campo serão divididos entre os principais nomes do grupo.

Destaques da liderança interna

Bruno Reis foi apontado por Neto como um dos principais líderes do grupo, com forte interlocução no interior do estado devido ao seu histórico como deputado estadual.

Quanto ao prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, Neto destacou o gestor como político como peça-chave na articulação política e na firmeza das alianças regionais.

"Não há essa figura do coordenador, mas o prefeito Bruno, assim como cada um dos que ocupam o papel de liderança no nosso grupo, terão certamente uma contribuição muito relevante para andar nesse processo", finalizou Neto.