ACM Neto reforça apoio a Ronaldo Caiado para a presidência

O agora candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), reforçou, nesta quarta-feira, 22, o apoio a candidatura de Ronaldo Caiado (PSD) à presidência da República nas eleições de outubro.

Durante a convenção que sacramentou sua candidatura ao Palácio de Ondina, ao lado dos companheiros de chapa, Neto afirmou respeitar a posição de cada aliado na corrida presidencial, mas frisou que sua relação pessoal com Caiado pesou no momento da escolha.

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"A gente respeita a posição de cada um dos partidos que estão aqui na Bahia a nossa aliança. Cada um terá a liberdade para fazer a campanha para o seu pré-candidato à presidência da República", destacou ACM Neto, em coletiva de imprensa.

"Também já digo aqui a minha relação histórica, antiga, de amizade, fraterna, de muitos anos com o pré-candidato a presidente Ronaldo Caiado e, por motivos óbvios e naturais, eu não teria como adotar outra posição. Agora, todos nós aqui compreendemos que cada um vai ter o seu papel e que o que nos une e nos move é o propósito de mudar a Bahia", completou o ex-prefeito de Salvador, ao ser questionado.

João Roma com Flávio Bolsonaro

O ex-ministro João Roma, candidato ao Senado na chapa de oposição, pontuou que seu apoio a Flávio permanece de pé, mesmo com a aliança entre Neto e Ronaldo Caiado. O postulante ao Congresso afirmou que deve ter agendas ao lado do presidenciável na Bahia.

"Estive com o Flávio recentemente e o Luís Eduardo Magalhães, e pretendo ter mais agendas com ele aqui durante a campanha da Bahia. Obviamente não serão muitas, também porque o tempo é escasso e terá uma campanha por todo o Brasil, mas claramente, estarei aqui defendendo o nome dele", destacou o candidato a senador.