Flávio Bolsonaro busca partidos após ser rejeitado por Federação

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Após a Federação União Progressista, formada pelo PP e pelo União Brasil, ter decidido pela neutralidade na disputa presidencial de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL) passou a buscar alternativas. Entre as opções estão o Republicanos e o Podemos.

De acordo com o jornalista Pedro Venceslau da CNN Brasil, o Republicanos sinalizou que também deve seguir o caminho da neutralidade, mas ainda mantém conversas abertas com Flávio Bolsonaro, sem encerrar as negociações. O Podemos, por sua vez, também indica que pode adotar posição semelhante.

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Segundo a apuração, há uma reclamação no Centrão de que não houve empenho suficiente por parte de Flávio e de seus interlocutores para construir essas alianças com antecedência.

Definição

A decisão da Federação União Progressista em não apoiar Flávio saiu após uma reunião realizada na noite de terça-feira, 21, pelo presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI), com dirigentes da legenda. A decisão deve ser formalizada pela federação nos próximos dias, segundo apuração da CNN Brasil.

Integrantes dos dois partidos avaliaram que a maioria da federação defende neutralidade para preservar as escolhas individuais dos estados.