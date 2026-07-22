União Brasil e PP batem o martelo e não vão apoiar Flávio Bolsonaro

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A federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, decidiu não apoiar oficialmente a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

A definição saiu após uma reunião realizada na noite de terça-feira (21) pelo presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI), com dirigentes da legenda. A decisão deve ser formalizada pela federação nos próximos dias, segundo apuração da CNN Brasil.

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Integrantes dos dois partidos avaliaram que a maioria da federação defende neutralidade para preservar as escolhas individuais dos estados.

Cenário na Bahia

Na Bahia, a federação União Progressista tem como candidato a governador ACM Neto. Ele já confirmou que seu candidato ao Palácio do Planalto será Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás.