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DECISÃO

União Brasil e PP batem o martelo e não vão apoiar Flávio Bolsonaro

Federação defende neutralidade para preservar as escolhas individuais dos estados

Anderson Ramos
Por
Antônio de Rueda e Ciro Nogueira.
Antônio de Rueda e Ciro Nogueira. - Foto: Divulgação | Progressistas

A federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, decidiu não apoiar oficialmente a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

A definição saiu após uma reunião realizada na noite de terça-feira (21) pelo presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI), com dirigentes da legenda. A decisão deve ser formalizada pela federação nos próximos dias, segundo apuração da CNN Brasil.

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Integrantes dos dois partidos avaliaram que a maioria da federação defende neutralidade para preservar as escolhas individuais dos estados.

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Cenário na Bahia

Na Bahia, a federação União Progressista tem como candidato a governador ACM Neto. Ele já confirmou que seu candidato ao Palácio do Planalto será Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás.

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Tags

ACM Neto Flávio Bolsonaro união progressista

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