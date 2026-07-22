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HOME > ELEIÇÕES

"MELHOR ESTRATÉGIA"

Cajado defende decisão da federação de não apoiar Flávio Bolsonaro

Deputado avaliou que a escolha pela neutralidade foi o melhor a ser feito

Leo Almeida e Anderson Ramos
Por Leo Almeida e Anderson Ramos
Deputado federal, Cláudio Cajado.
Deputado federal, Cláudio Cajado. - Foto: Cássio Moreira / Ag. A TARDE

O deputado federal Cláudio Cajado (PP) defendeu a decisão tomada pela federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, de não apoiar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República nas eleições deste ano.

Em conversa com a imprensa nesta quarta-feira, 22, durante a convenção que oficializou a candidatura de ACM Neto ao Governo da Bahia, o parlamentar avaliou que a escolha pela neutralidade foi o melhor a ser feito tendo em vista o objetivo dos partidos em fortalecer a bancada no Congresso Nacional.

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“Nós temos uma estratégia que é fortalecermos as candidaturas de deputados e deputadas federais nos estados. O que significa que estando o partido e a federação livres para poder coligar ou apoiar quem melhor convier para a eleição dos deputados federais, nós pensamos que seja a melhor estratégia para termos uma bancada da União Progressista robusta. Nossos cálculos podem chegar a 120 parlamentares entre membros da União Brasil e Progressista. Obviamente, esse é o número que nós estamos trabalhando, mas pode chegar a 105, a 110, não menos do que isso”, projetou o deputado.

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Presidência da Câmara

Na ocasião, quando questionado também sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, Claudio Cajado desconversou e afirmou que este é um assunto que só será debatido depois do resultado das urnas em outubro, mas admitiu que o apoio a uma eventual reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) não está garantido.

“Ele pode se manifestar se desejar ser reeleito. Como é um novo mandado, uma nova legislatura, ele tem condições de pleitear, e obviamente que ele sai já na frente. Ele não se manifestou, nós não sabemos se será. Se ele apresentar a candidatura, obviamente que nós do União Progressista iremos analisar. Ele não é do nosso partido, é do Republicanos, mas é um quadro valoroso, que tem muita relação com todos nós, individualmente e em termos partidários também”, avaliou.

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Tags

Câmara dos Deputados Claudio Cajado Flávio Bolsonaro união progressista

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