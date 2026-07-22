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Alimentação escolar passa por acompanhamento técnico em Salvador

Equipe avaliou armazenamento, higiene e preparo das refeições em colégio da rede estadual

Redação
Por Redação
Com a ajuda dos alunos, inspeção técnica atesta qualidade e higiene da merenda no Colégio Noêmia Rêgo
Com a ajuda dos alunos, inspeção técnica atesta qualidade e higiene da merenda no Colégio Noêmia Rêgo - Foto: Divulgação | Mateus Pereira

A rotina de preparo e a qualidade da alimentação escolar oferecida aos estudantes do Colégio Estadual Noêmia Rêgo, no bairro de Valéria, em Salvador, passaram por um acompanhamento técnico nesta quarta-feira, 22. A atividade verificou as condições de armazenamento dos suprimentos, a higienização dos espaços e o cumprimento dos protocolos de preparo das refeições.

Durante a atividade, a equipe de nutrição responsável pelo acompanhamento escolar reforçou a importância do cumprimento das normas higiênico-sanitárias da Anvisa, desde a estocagem até a distribuição dos pratos para os alunos. “Observamos que todas as normas higiênico-sanitárias estão sendo cumpridas, desde o armazenamento até o preparo dos alimentos", pontuou a nutricionista Andressa Freire, integrante da equipe técnica de Alimentação Escolar.

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As cozinheiras Jaci Simas e Raimunda de Carvalho, ao lado de Ione Soledade, encarregada do estoque, explicaram que os profissionais da cozinha passam por treinamentos periódicos voltados a boas práticas de manipulação de alimentos, higienização e segurança alimentar.

A fiscalização também foi acompanhada pelos próprios estudantes. Integrantes do grupo Jovens Comunicadores registraram a rotina da cozinha, conferiram o armazenamento dos alimentos e conversaram com colegas. "A gente viu a organização, conferiu a validade dos produtos e percebeu que a comida é de qualidade", disse Lorrane Marques.

O acompanhamento nas cozinhas escolares integra o cronograma técnico de rotina para monitorar o cumprimento das diretrizes de nutrição e segurança alimentar na rede estadual de ensino.

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