Jogos Estudantis avançam com etapa por polos em Vitória da Conquista

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Os Jogos Estudantis de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, retomaram as disputas nesta terça-feira, 21, após o recesso escolar, com o início da etapa por polos da quinta edição da competição. O evento reúne estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental em modalidades que incentivam o esporte, a integração e o desenvolvimento dos alunos.

A abertura foi marcada pelo confronto entre as escolas Lycia Pedral e Baixa da Fartura. Nesta fase, os estudantes disputam partidas de futsal masculino e feminino, baleado, vôlei misto e handebol masculino e feminino.

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As competições desta semana ocorrem no Ginásio de Esportes Raul Ferraz, no Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire (Caic) e em José Gonçalves. Na próxima semana, os jogos seguem para comunidades da zona rural, em Capinal, Iguá e no Assentamento Chapadão. Ao todo, 37 escolas participam desta etapa.

Segundo o coordenador de Educação Física, Miquéias Pereira, esta é a fase com o maior número de partidas da competição.

"Os estudantes já estavam na expectativa dessa volta. Agora, estamos com um maior quantitativo de escolas e, consequentemente, de modalidades, com partidas que acontecem simultaneamente. Depois dessas duas semanas, teremos outro momento, com as partidas finais que vão envolver os vencedores de todos os polos", afirmou.

O coordenador destacou ainda que o evento vem ampliando a participação das unidades de ensino e se consolidando no calendário escolar.

"O balanço até aqui é muito positivo. Conseguimos ampliar a participação das escolas. Isso mostra que a competição já faz parte do calendário da rede e que vem crescendo cada vez mais", disse.

A quinta edição dos Jogos Estudantis seguirá até setembro e tem expectativa de reunir cerca de 12 mil estudantes, incentivando a prática esportiva como ferramenta de integração, convivência e incentivo à vida escolar.