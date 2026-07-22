Jornada Pedagógica reúne educadores da EJA em Teixeira de Freitas

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) iniciou o segundo semestre letivo em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, com uma jornada pedagógica voltada ao fortalecimento das práticas de ensino e ao planejamento das atividades que serão desenvolvidas ao longo do período.

Realizado na Escola Municipal São Lourenço, o encontro reuniu professores, coordenadores e equipes pedagógicas em uma programação de acolhimento, formação continuada e troca de experiências. Com o tema "Planejar hoje para transformar amanhã", a programação destacou a importância do planejamento como instrumento para ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes da modalidade.

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A abertura foi conduzida pela equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico da EJA (NAPE), representada por Eliene Costa dos Santos e Debiene Betini Pires, que ressaltaram o papel do planejamento pedagógico na construção de práticas mais significativas e capazes de atender às diferentes realidades dos alunos.

A jornada também contou com uma palestra da articuladora de História dos Anos Finais e representante da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), Alana Morais. Durante a apresentação, foram discutidos os desafios da prática docente e estratégias para promover uma educação pautada na equidade, na valorização da diversidade e na garantia do aprendizado de todos.

A iniciativa fortalece a formação continuada dos profissionais da EJA e busca preparar as equipes para o início das atividades do semestre, incentivando metodologias inovadoras e ações que contribuam para ampliar o acesso, a permanência e o desenvolvimento dos estudantes jovens, adultos e idosos que retornam à escola em busca de novas oportunidades.