Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Jornada Pedagógica reúne educadores da EJA em Teixeira de Freitas

Encontro discutiu estratégias de ensino e planejamento para o segundo semestre letivo

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
| Atualizada em
Educadores iniciam semestre da EJA com formação no extremo sul baiano
Educadores iniciam semestre da EJA com formação no extremo sul baiano - Foto: Divulgação | Prefeitura de Teixeira de Freitas

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) iniciou o segundo semestre letivo em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, com uma jornada pedagógica voltada ao fortalecimento das práticas de ensino e ao planejamento das atividades que serão desenvolvidas ao longo do período.

Realizado na Escola Municipal São Lourenço, o encontro reuniu professores, coordenadores e equipes pedagógicas em uma programação de acolhimento, formação continuada e troca de experiências. Com o tema "Planejar hoje para transformar amanhã", a programação destacou a importância do planejamento como instrumento para ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes da modalidade.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

EDUCAÇÃO

Projeto quer ampliar número de municípios aptos ao VAAR; entenda
Projeto quer ampliar número de municípios aptos ao VAAR; entenda imagem

SEJA PRO+

Programa abre vagas para adultos concluírem o Ensino Médio em Camaçari
Programa abre vagas para adultos concluírem o Ensino Médio em Camaçari imagem

EDUCAÇÃO

Feira Literária abre inscrições para escolas em Feira de Santana
Feira Literária abre inscrições para escolas em Feira de Santana imagem

A abertura foi conduzida pela equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico da EJA (NAPE), representada por Eliene Costa dos Santos e Debiene Betini Pires, que ressaltaram o papel do planejamento pedagógico na construção de práticas mais significativas e capazes de atender às diferentes realidades dos alunos.

A jornada também contou com uma palestra da articuladora de História dos Anos Finais e representante da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), Alana Morais. Durante a apresentação, foram discutidos os desafios da prática docente e estratégias para promover uma educação pautada na equidade, na valorização da diversidade e na garantia do aprendizado de todos.

A iniciativa fortalece a formação continuada dos profissionais da EJA e busca preparar as equipes para o início das atividades do semestre, incentivando metodologias inovadoras e ações que contribuam para ampliar o acesso, a permanência e o desenvolvimento dos estudantes jovens, adultos e idosos que retornam à escola em busca de novas oportunidades.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Educação Teixeiras de Freitas

Relacionadas

Mais lidas