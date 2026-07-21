Feira Literária abre inscrições para escolas em Feira de Santana

As escolas da rede municipal de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia, já podem se inscrever para participar da 19ª edição da Feira Literária e Cultural de Feira de Santana (Flifs). O evento será realizado entre os dias 25 e 30 de agosto, no Centro de Convenções de Feira de Santana, reunindo estudantes, educadores e instituições em torno da promoção da leitura, da literatura e da cultura.

As inscrições seguem abertas entre os dias 20 e 26 de julho e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site oficial do evento. O resultado será divulgado em 10 de agosto, por e-mail institucional das unidades escolares.

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A participação na feira garante às escolas selecionadas a realização de visitas ao evento, além da distribuição de vales-livro para estudantes da rede municipal no valor de R$ 50, destinados exclusivamente à compra de publicações durante a Flifs. Professores da rede municipal, especialistas em educação e docentes aposentados também serão contemplados com vales-livro de R$ 80.

Ao todo, serão atendidas 99 escolas da rede municipal, sendo 63 localizadas na sede e 36 nos distritos da zona rural. Cada unidade poderá levar até 30 estudantes, incluindo aqueles que participarão das apresentações artístico-culturais previstas na programação. Das escolas selecionadas, 21 terão espaço para apresentar produções desenvolvidas pelos alunos.

As visitas das unidades escolares acontecerão entre os dias 25 e 28 de agosto. O cronograma, com definição de dia e turno para cada escola, será elaborado pela Secretaria de Educação conforme a ordem de inscrição e a disponibilidade de vagas.

A Flifs é um dos principais eventos literários do interior baiano e busca estimular o acesso ao livro, incentivar práticas de leitura e valorizar a produção cultural desenvolvida por estudantes e educadores. A iniciativa é realizada pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), em parceria com a Arquidiocese de Feira de Santana, o Núcleo Territorial de Educação 19 (NTE 19), o Serviço Social do Comércio (Sesc) e a Prefeitura de Feira de Santana.