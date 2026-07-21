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EDUCAÇÃO

Conheça os livros mais lidos na plataforma MEC Livros

Biblioteca digital gratuita reúne mais de 25 mil obras e já ultrapassa 1 milhão de usuários

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
| Atualizada em
Plataforma do MEC amplia acervo gratuito com livros em três idioma
Plataforma do MEC amplia acervo gratuito com livros em três idioma - Foto: Bruna Araújo/MEC

O hábito da leitura tem ganhado um importante incentivo no ambiente digital. A plataforma MEC Livros, disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Educação (MEC), já ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários cadastrados e oferece acesso a mais de 25 mil títulos literários, entre obras em domínio público e livros contemporâneos licenciados para empréstimo digital.

De acordo com o balanço mais recente do MEC, a plataforma contabiliza 618.677 empréstimos virtuais e mais de 384 mil horas de leitura. Além disso, 139.091 livros foram lidos praticamente na íntegra pelos usuários, considerando aqueles com pelo menos 90% do conteúdo concluído.

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Os 10 livros mais emprestados nos últimos 30 dias são:

  • Torto Arado, de Itamar Vieira Junior – 3.704 empréstimos;
  • Noites Brancas, de Fiódor Dostoiévski – 3.376 empréstimos;
  • A Vegetariana, de Han Kang – 2.385 empréstimos;
  • A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli – 1.852 empréstimos;
  • Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski – 1.588 empréstimos;
  • Noites Brancas (tradução alternativa), de Fiódor Dostoiévski – 1.040 empréstimos;
  • Oração para Desaparecer, de Socorro Acioli – 976 empréstimos;
  • Chico Bento: Natureza e os Biomas Brasileiros, de Mauricio de Sousa – 969 empréstimos;
  • Capitães da Areia, de Jorge Amado – 763 empréstimos;
  • Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling – 699 empréstimos.

O levantamento também destaca o bom desempenho da literatura brasileira. O livro A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, lidera o ranking de leituras concluídas, com 8.981 usuários chegando ao fim da obra. Já A Vegetariana aparece em segundo lugar, com 5.616 leituras completas.

Além do crescimento no número de usuários, o MEC ampliou recentemente o acervo da plataforma com 7.832 novas publicações em inglês e espanhol. As obras estão disponíveis em seus idiomas originais e incluem clássicos da literatura e sucessos contemporâneos. Entre os autores em língua inglesa estão William Shakespeare, Virginia Woolf, George Orwell e Emily Brontë. Já no acervo em espanhol, os leitores encontram obras de Gabriel García Márquez, Federico García Lorca e Teresa Orbegoso.

O acesso ao acervo pode ser feito tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo para celulares. A versão web concentra 52% do tempo total de uso da plataforma, enquanto os dispositivos Android representam 37% e os aparelhos com sistema iOS respondem por 11% do tempo de leitura registrado.

No recorte por estados, São Paulo lidera o número de usuários cadastrados, com 227.121 registros. A Bahia ocupa a quarta colocação nacional, com 61.975 usuários, atrás apenas de Rio de Janeiro e Minas Gerais, consolidando-se entre os estados com maior adesão ao serviço.

Para utilizar a plataforma, basta acessar o MEC Livros pelo navegador ou aplicativo, realizar o login com a conta Gov.br e escolher um dos títulos disponíveis para leitura online, sem custo. O catálogo reúne cerca de 25,1 mil obras de diferentes gêneros e autores, ampliando o acesso da população brasileira à literatura por meio de recursos digitais.

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