Live reúne debate sobre ciência, energia e sustentabilidade

A live “Juventude, Ciência e Sustentabilidade: construindo soluções para o futuro", promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), foi realizada na noite desta segunda-feira, 20, com transmissão ao vivo pelo canal A TARDE Play, no YouTube.

Mediado pela jornalista Silvana Freire, o encontro contou com a participação do assessor de Tecnologia de Gás Natural da Bahiagás, Magno Bernardo, que conduziu um bate-papo sobre os desafios da sustentabilidade, o papel da ciência e da educação na formação de novas gerações e as perspectivas da transição energética no Brasil.

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Durante a conversa, foram debatidos temas como:

protagonismo da juventude na construção de um futuro mais sustentável;

contribuição da ciência e da tecnologia para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos;

importância da educação na formação de cidadãos conscientes e engajados;

inovação, transição energética e desenvolvimento sustentável;

papel do gás natural como fonte energética na transição para uma economia de baixo carbono.

Ao destacar a importância de aproximar temas técnicos da população, Magno ressaltou que iniciativas como a live cumprem um papel fundamental na democratização do conhecimento.

“É um projeto que leva para a comunidade, leva para toda a sociedade baiana nossos conhecimentos com conceitos mais complexos de uma forma mais acessível. E atender ao público-alvo, que são as escolas, universidades, discentes e docentes, significa explicar com muita calma, com muita tranquilidade, com muita presença, nosso dia a dia”, destacou.

Segundo ele, ampliar esse diálogo fortalece a relação entre a sociedade e a companhia, além de incentivar uma cultura de participação em torno das questões ambientais e energéticas. “É estarmos presentes, tanto abrindo as portas da comunidade para a Bahiagás, quanto a Bahiagás presente em todos os espaços e ambientes de discussão, principalmente o educacional”, disse.

Magno Bernardo é assessor de Tecnologia de Gás Natural da Bahiagás - Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

Magno também reforçou o papel estratégico da juventude na construção de soluções para os desafios energéticos do futuro.

“Pensar fora da caixa é essencial para o nosso setor de energia, principalmente o gás natural e os gases combustíveis. Trazer soluções para o nosso setor significa entender o presente para propor o futuro, proporcionando, assim, a garantia das gerações futuras em nossa sociedade. Então, vocês podem sim mudar o futuro a partir da pesquisa, do desenvolvimento, da ciência aplicada, a partir de ideias criativas que se tornam soluções inovadoras, que vão proporcionar qualidade de vida para a sociedade moderna”, afirmou.

A proposta da live também dialogou diretamente com a edição de 2026 do Prêmio EcoInovar, iniciativa que está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, 27. Voltado a estudantes e professores das redes públicas de ensino da Bahia, o prêmio incentiva o desenvolvimento de projetos científicos voltados à sustentabilidade, inovação, energia e saneamento básico, com premiação de até R$ 5 mil para implementação e continuidade das propostas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do prêmio: atardeeducacaopremia.atarde.com.br.

Onde assistir e como obter mais informações

Professores, estudantes, gestores escolares, pesquisadores e todos os interessados em educação, ciência, inovação e sustentabilidade podem assistir à íntegra da live "Juventude, Ciência e Sustentabilidade: construindo soluções para o futuro" no canal A TARDE Play, no YouTube.