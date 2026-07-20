Escola quilombola é requalificada na zona rural de Alagoinhas

A Escola Municipal Quilombola Professor João Anastácio, localizada na Comunidade Quilombola do Cangula, no distrito de Boa União, na zona rural de Alagoinhas, passou por uma requalificação que deve ampliar o atendimento a estudantes da Educação Infantil e fortalecer a oferta de ensino na comunidade.

A entrega da obra ocorreu no domingo, 19, e reuniu moradores, familiares de alunos, educadores e representantes da comunidade. A programação contou ainda com apresentações culturais, como a do Grupo de Roda Quilombola do Outeiro, destacando a valorização das tradições afro-brasileiras e da identidade cultural local.

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Atualmente, a unidade atende cerca de 40 crianças do G4 e G5, nos turnos matutino e vespertino. Com a nova estrutura, a expectativa é dobrar o número de matrículas, chegando a aproximadamente 80 estudantes, além da implantação do ensino em tempo integral.

A gestora da escola, Mariângela dos Santos, destaca que a revitalização deve proporcionar um ambiente mais acolhedor para os alunos e contribuir para fortalecer a permanência das crianças na escola.

"É um momento muito importante para nossa escola. Celebramos a melhoria dos espaços para que as crianças se sintam cada vez mais acolhidas e felizes em estar aqui. Nosso índice de infrequência já é muito baixo e acreditamos que, com esse ambiente renovado, teremos uma participação ainda maior dos estudantes", afirmou.

1 de 11 | Foto: Jéssica Miranda| Prefeitura de Alagoinhas

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11 de 11 Apresentação cultural marcou a entrega da escola na comunidade quilombola de Boa União | Foto: Jéssica Miranda | Prefeitura de Alagoinhas

Legado preservado

A escola homenageia o educador João Anastácio, reconhecido por seu trabalho na alfabetização de adultos na comunidade desde a década de 1960. Seu legado permanece vivo na história da unidade, que continua desempenhando um papel importante no acesso à educação para crianças da comunidade quilombola.

Durante a cerimônia, familiares relembraram a atuação do educador e sua dedicação ao ensino.

"Ele sempre dizia que o estudo era o caminho para crescer na vida. Muitas pessoas que hoje sabem ler e escrever aqui em Alagoinhas passaram pelas mãos dele. Era um homem negro que lutou pela educação e deixou uma marca muito importante para todos nós", disse o filho, João Evangelista Anastácio dos Santos.

Moradores também comemoraram a requalificação da escola. Para muitas famílias, a melhoria da estrutura representa mais qualidade no ensino e a possibilidade de manter as crianças estudando perto de casa, em um espaço adequado e voltado para a valorização da cultura quilombola.