Escola de Salvador cria cartilha para redação nota mil no Enem

Alcançar a nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a meta dos estudantes do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos, no bairro do Arenoso, em Salvador. Para ampliar as chances de sucesso no exame, professores da unidade desenvolveram uma cartilha que reúne orientações para a produção do texto dissertativo-argumentativo e busca reduzir a insegurança dos alunos diante da escrita.

Elaborado pela equipe docente de Língua Portuguesa da escola, o material apresenta:

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as cinco competências avaliadas pelo Enem;

explica os critérios de correção;

traz exemplos práticos de redação;

orienta sobre a construção da argumentação.

A publicação também chama atenção para erros que podem comprometer a nota, como problemas de ortografia, concordância, pontuação e o uso de linguagem inadequada.

Idealizada pela professora de Língua Portuguesa, Denilsa Olivia Nonato de Jesus, a cartilha surgiu após a equipe pedagógica identificar uma dificuldade recorrente entre estudantes do 3º ano do ensino médio: o receio de começar a escrever e de organizar as próprias ideias dentro da estrutura exigida pelo exame.

Segundo a docente,o material foi pensado para tornar o processo de escrita mais acessível e diminuir a ansiedade dos estudantes durante a preparação.

"Esse projeto nasceu da inquietação dos alunos, que sempre perguntavam como iniciar uma redação e diziam que não conseguiam colocar suas ideias no papel. A partir disso, pensamos em construir um material leve, claro e que pudesse sanar essas dúvidas", explica Denilsa.

Além das orientações técnicas,a cartilha incentiva o hábito da leitura como forma de ampliar o repertório sociocultural, um dos aspectos mais valorizados na redação do Enem.

"A leitura é fundamental. Quando o aluno lê, ele consegue discutir diferentes temas e construir argumentos mais consistentes. A cartilha é uma ferramenta importante, mas ela precisa caminhar junto com o hábito da leitura", destaca a professora.

Material produzido pela própria comunidade escolar

Outro diferencial do projeto é o fato de o material ter sido produzido integralmente pela própria comunidade escolar, desde a elaboração do conteúdo até a diagramação e a impressão.

Para o gestor da unidade, Marcos César Guimarães, a identificação dos alunos com a cartilha contribui para aumentar a confiança e a motivação durante a preparação para o exame.

"Os alunos não estão estudando por um material genérico. Eles utilizam uma apostila construída dentro da realidade da própria escola, feita especialmente para eles. Isso fortalece a autoestima e mostra que eles têm condições de alcançar uma excelente nota na redação", afirma.

Rede estadual de ensino da Bahia

A expectativa da escola é compartilhar a experiência com outras unidades da rede estadual de ensino da Bahia. A proposta é tornar a cartilha um modelo pedagógico de baixo custo que possa apoiar estudantes de diferentes municípios na preparação para o Enem.

Para Denilsa, mais do que ensinar a estrutura da redação, o projeto busca fortalecer a autoconfiança dos jovens emostrar que odesempenho no exame não depende da origem do estudante. "O mais importante é que eles entendam que são capazes. Não é porque estudam em uma escola pública que não podem tirar nota mil na redação. Quero que eles acreditem no próprio potencial e tenham segurança para escrever", concluiu.