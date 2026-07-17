Salvador entrega 25,5 mil kits escolares a creches parceiras e projeta novas vagas

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta sexta-feira, 17, 330 kits escolares a estudantes do Centro de Integração Familiar (Ceifar), em Tancredo Neves. A cerimônia simboliza o repasse de 25,5 mil kits escolares que começaram a ser destinados a todas as crianças matriculadas nas instituições parceiras da rede municipal de ensino.

Para adquirir os materiais, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) investiu R$ 1,55 milhões.



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O evento contou com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos e do secretário municipal da Educação, Thiago Dantas.

“Hoje, as crianças estão recebendo os materiais necessários para as suas atividades - o mesmo material que distribuímos na rede municipal própria. Além disso, a Prefeitura garante também o fardamento, tênis e mochila, para que os pais se preocupem apenas em levar os filhos para a escola. Foi por compreender a importância dessas instituições que nós ampliamos a nossa rede parceira”, disse Bruno Reis.

Os kits entregues são divididos em duas partes:

O kit 1 é destinado a crianças com idades entre 2 e 3 anos das creches parceiras , e são compostos por caderno de desenho, cola líquida, tintas para pintura a dedo, massa de modelar, cola colorida e giz de cera colorido.

é destinado a crianças com idades entre , e são compostos por caderno de desenho, cola líquida, tintas para pintura a dedo, massa de modelar, cola colorida e giz de cera colorido. O kit 2 , destinado a crianças em idade pré-escolar, entre 4 e 5 anos , vem com giz de cera colorido, caderno de desenho, cola líquida, tinta para pintura a dedo, cola colorida, massa para modelar, tinta guache, pincel para tinta, borracha, lápis de cor, apontador, lápis preto, régua plástica, tesoura e caneta hidrográfica.

O secretário Thiago Dantas anunciou que a Smed deve lançar em breve um novo edital para aumentar o número de instituições parceiras e, consequentemente, de novas vagas. “A Prefeitura está investindo cada vez mais recursos nessas creches, alcançando cerca de R$ 230 milhões de repasses em 2026, dentre os valores oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb) e de recursos próprios do município”.

“Os valores repassados pelo município são destinados a investimentos em infraestrutura e aquisição de materiais permanentes, além de outros insumos fornecidos de maneira direta pela Prefeitura, a exemplo destes kits escolares, que são os mesmos entregues aos alunos da rede municipal de ensino. Atualmente, Salvador conta com 180 instituições parceiras, saindo de 18 mil crianças matriculadas para 26 mil este ano”, completou Dantas.

Estudantes do Centro de Integração Familiar (Ceifar) recebem kits escolares - Foto: Betto Jr. /Prefeitura de Salvador

Segundo o diretor-geral da Associação das Escolas Comunitárias de Salvador, Ailton Alves de Moura, as escolas parceiras precisam ser assistidas de todas as formas, para que tenham uma formação pedagógica adequada.

“Ao longo dos anos que representamos as escolas comunitárias, traçamos vários caminhos na tentativa de avançar em diversos aspectos, buscando uma assistência ampla, a exemplo do repasse para o ano vigente, a potencialização da alimentação e a aquisição de bens permanentes, como móveis e outros utensílios que não seriam repostos sem essa parceria. E, para que isso ocorra, o diálogo precisa ser constante”, destacou.

A resgatista Paula Daniela, de 35 anos, é mãe de Maria Gabrielle, de 3 anos, aluna do Ceifar. Ela falou sobre a ajuda da Prefeitura com a entrega dos materiais. “O kit é muito importante, pois atende às necessidades primárias de ensino da minha filha tanto em casa como na escola. É um olhar importante que a Prefeitura tem para nossas crianças”, concluiu.