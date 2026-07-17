Estudantes de Lauro conquistam medalhas em olimpíada de matemática

Dois estudantes da rede municipal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram homenageados nesta quinta-feira, 16, durante a cerimônia regional de premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizada na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador.

Louise Victoria Azevedo Silva e Ayllan Erick Bispo dos Santos, ambos da Escola Municipal Ana Lúcia Magalhães, conquistaram medalhas de bronze na edição de 2026 da competição, considerada a maior olimpíada científica do Brasil e uma das principais iniciativas de incentivo ao ensino da matemática.

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A cerimônia reuniu estudantes medalhistas de Salvador e da Região Metropolitana e destacou o desempenho de jovens que se sobressaíram entre milhares de participantes em todo o país.

Durante o evento, o coordenador regional da OBMEP em Salvador e Região Metropolitana, professor Roberto Sant'Anna, ressaltou o papel da olimpíada na identificação de talentos nas escolas públicas.

"A Olimpíada tem mostrado que o talento está em todos os lugares. Temos encontrado estudantes de escolas públicas que, muitas vezes, estavam no anonimato e, a partir da OBMEP, descobriram seu potencial e passaram a conquistar oportunidades que jamais imaginaram alcançar."

Premiação reconhece desempenho em competição nacional - Foto: Guilherme Goes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Para Louise Victoria, estudante do 7º ano, a medalha representa o resultado da dedicação aos estudos e do apoio recebido na escola.

"Achei a prova difícil, mas coloquei em prática tudo o que aprendi na sala, com muita dedicação e o apoio dos meus professores. Receber a medalha de bronze é uma grande honra para mim e para toda a minha família. Estou muito feliz com essa conquista. Agora quero estudar ainda mais para, no próximo ano, conquistar a medalha de ouro."

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas busca estimular o interesse pela matemática, identificar jovens talentos e ampliar oportunidades acadêmicas para estudantes da educação básica. Além do reconhecimento pelo desempenho, a competição oferece acesso a programas de iniciação científica e incentiva o desenvolvimento do raciocínio lógico e da resolução de problemas.

As medalhas conquistadas pelos estudantes de Lauro de Freitas demonstra a importância da participação em olimpíadas do conhecimento como ferramenta de valorização da aprendizagem e de incentivo ao protagonismo estudantil.