Novas vias encurtam o caminho entre bairros de Salvador e a BR-324

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Quem mora em bairros como Cajazeiras, Lobato, Águas Claras, Fazenda Grande e Nova Brasília passou a contar com novos acessos para chegar mais rápido à BR-324, ao metrô, à nova Rodoviária de Salvador e a outras regiões da capital.

As novas ligações, feitas pelo governo da Bahia, conectam bairros populosos aos principais corredores de circulação da cidade, diminuindo a necessidade de percorrer longos trajetos por vias internas e contribuindo para reduzir congestionamentos em pontos considerados críticos.

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Grande parte dessas intervenções integra os Corredores Transversais I e II, conhecidos como Linha Azul e Linha Vermelha. Com cerca de 32 quilômetros de extensão, os dois eixos ligam a orla atlântica ao miolo, à BR-324 e ao Subúrbio Ferroviário.

A Linha Azul conecta Patamares ao Lobato, enquanto a Linha Vermelha parte de Piatã e chega a Águas Claras e à BR-324.

O que mudou em cada região?

Em Cajazeiras, uma nova ligação com a Avenida 29 de Março, entregue em março de 2025, criou um acesso mais direto à BR-324, ao metrô e à nova Rodoviária de Salvador. A obra recebeu investimento de R$ 45,9 milhões e incluiu pavimentação, drenagem, urbanização, calçadas acessíveis e ciclovias.

No Lobato, a nova ligação com a BR-324, inaugurada em outubro de 2025, facilitou a entrada e a saída da região. O acesso, integrado às melhorias das marginais Norte e Sul, recebeu investimento de R$ 17,5 milhões e também ampliou a segurança no entorno do Complexo Metrô-Rodoviário.

Já em Águas Claras, onde há intenso fluxo de veículos, foram construídos viadutos, alças de acesso e um mergulhão para reorganizar o trânsito. O sistema viário recebeu R$ 161,7 milhões em investimentos e se conecta diretamente ao novo Terminal de Passageiros e à nova Rodoviária.

As intervenções também alcançaram a BA-528 (Estrada do Derba). Parte da duplicação da rodovia já foi concluída, ampliando a capacidade da via e reduzindo os congestionamentos entre a BR-324 e o Subúrbio Ferroviário.