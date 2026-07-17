Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

MOBILIDADE URBANA

Novas vias encurtam o caminho entre bairros de Salvador e a BR-324

Obras do governo da Bahia criaram acessos mais rápidos; veja onde

Redação
Por Redação
Trânsito na BR-324
Trânsito na BR-324 - Foto: Olga Leiria / Ag. TARDE

Quem mora em bairros como Cajazeiras, Lobato, Águas Claras, Fazenda Grande e Nova Brasília passou a contar com novos acessos para chegar mais rápido à BR-324, ao metrô, à nova Rodoviária de Salvador e a outras regiões da capital.

As novas ligações, feitas pelo governo da Bahia, conectam bairros populosos aos principais corredores de circulação da cidade, diminuindo a necessidade de percorrer longos trajetos por vias internas e contribuindo para reduzir congestionamentos em pontos considerados críticos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Grande parte dessas intervenções integra os Corredores Transversais I e II, conhecidos como Linha Azul e Linha Vermelha. Com cerca de 32 quilômetros de extensão, os dois eixos ligam a orla atlântica ao miolo, à BR-324 e ao Subúrbio Ferroviário.

A Linha Azul conecta Patamares ao Lobato, enquanto a Linha Vermelha parte de Piatã e chega a Águas Claras e à BR-324.

Leia Também:

TRÂNSITO EM SALVADOR

Saiba como a nova ligação viária vai mudar o fluxo na Rótula do Abacaxi
Saiba como a nova ligação viária vai mudar o fluxo na Rótula do Abacaxi imagem

NOVAS VIAS

Nova via em Salvador: projeto para conectar CAB ao Arenoso recebe aval
Nova via em Salvador: projeto para conectar CAB ao Arenoso recebe aval imagem

SALVADOR

Obras do VLT de Salvador prometem acabar com alagamentos na Cidade Baixa e Subúrbio
Obras do VLT de Salvador prometem acabar com alagamentos na Cidade Baixa e Subúrbio imagem

O que mudou em cada região?

Em Cajazeiras, uma nova ligação com a Avenida 29 de Março, entregue em março de 2025, criou um acesso mais direto à BR-324, ao metrô e à nova Rodoviária de Salvador. A obra recebeu investimento de R$ 45,9 milhões e incluiu pavimentação, drenagem, urbanização, calçadas acessíveis e ciclovias.

No Lobato, a nova ligação com a BR-324, inaugurada em outubro de 2025, facilitou a entrada e a saída da região. O acesso, integrado às melhorias das marginais Norte e Sul, recebeu investimento de R$ 17,5 milhões e também ampliou a segurança no entorno do Complexo Metrô-Rodoviário.

Já em Águas Claras, onde há intenso fluxo de veículos, foram construídos viadutos, alças de acesso e um mergulhão para reorganizar o trânsito. O sistema viário recebeu R$ 161,7 milhões em investimentos e se conecta diretamente ao novo Terminal de Passageiros e à nova Rodoviária.

As intervenções também alcançaram a BA-528 (Estrada do Derba). Parte da duplicação da rodovia já foi concluída, ampliando a capacidade da via e reduzindo os congestionamentos entre a BR-324 e o Subúrbio Ferroviário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Governo da Bahia Mobilidade Urbana Salvador

Relacionadas

Mais lidas