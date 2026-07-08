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TRÂNSITO EM SALVADOR

Saiba como a nova ligação viária vai mudar o fluxo na Rótula do Abacaxi

Gestão municipal planeja implantação de ligação viária para dar novo acesso ao bairro de Pernambués

Leo Almeida
Por
Viaduto na Rotula do Abacaxi
Viaduto na Rotula do Abacaxi - Foto: Raul Spinassé | Ag A TARDE

A Prefeitura de Salvador desapropriou áreas da cidade visando a implantação da ligação viária entre o bairro de Pernambués e a Avenida Luís Eduardo Magalhães. Conforme publicação no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 7, uma área de 11.071,80 m² foi declarada de utilidade pública para dar início às obras.

O trecho desapropriado fica localizado na Rua Saturno, que é uma das ligações com a Avenida Thomaz Gonzaga, considerada a principal via do bairro de Pernambués. Em apuração de A TARDE, foi percebido que a área, próxima da comunidade Guine, tem acesso restrito, além de atualmente não possuir pavimentação.

A reportagem consultou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a qual informou que, além da ligação viária entre as vias,as obras também preveem a melhora das condições de circulação de veículos e pedestres na região.

Imagens via satelite da área desapropriada pela prefeitura
Imagens via satelite da área desapropriada pela prefeitura - Foto: Reprodução | PMS

Desafogar o trânsito de Pernambués

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Ao A TARDE, a pasta também contou que o projeto de intervenção prevê a implantação implantação de um novo sistema viário com aproximadamente 725 metros de extensão, estabelecendo uma conexão direta entre a avenida e Pernambués.

Techo desapropriado pela prefeitura entre Avenida Luís Eduardo Magalhães e a rua Saturno
Techo desapropriado pela prefeitura entre Avenida Luís Eduardo Magalhães e a rua Saturno - Foto: Google Street View

A intenção é dar uma nova alternativa de acesso e saída do bairro,reduzindo a sobrecarga em outras vias, como, por exemplo, a Rótula do Abacaxi. Atualmente, as entradas para Pernambués podem ser realizadas por meio da Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) e Avenida ACM.

“A intervenção tem como principal objetivo ampliar a mobilidade urbana da região, proporcionando uma nova alternativa de acesso e saída para o bairro, reduzindo a sobrecarga viária em corredores estratégicos como a Rótula do Abacaxi, além de melhorar as condições de circulação de veículos e pedestres”, disse a Seinfra.

Licenças liberadas implantação foi concedida

Em abril, A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) de Salvador concedeu licença para a implantação da ligação viária entre Avenida Luís Eduardo Magalhães e Pernambués. De acordo com o documento, a licença de implantação foi concedida à Seinfra, com validade de quatro anos.

A portaria estabelece que o projeto deverá obedecer a uma série de condicionantes. Entre elas, está a obrigação de manter a Sedur informada sobre eventuais alterações ou outras intervenções realizadas durante a vigência da licença.

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A região autorizada inclui a Área de Proteção Cultural e Paisagística (APCP) de Nossa Senhora do Resgate, onde ficam proibidos o corte de árvores com diâmetro superior a 15 centímetros e escavações ou terraplanagens acima de dois metros de profundidade.

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Mobilidade Rótula do Abacaxi

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