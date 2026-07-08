Saiba como a nova ligação viária vai mudar o fluxo na Rótula do Abacaxi

A Prefeitura de Salvador desapropriou áreas da cidade visando a implantação da ligação viária entre o bairro de Pernambués e a Avenida Luís Eduardo Magalhães. Conforme publicação no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 7, uma área de 11.071,80 m² foi declarada de utilidade pública para dar início às obras.



O trecho desapropriado fica localizado na Rua Saturno, que é uma das ligações com a Avenida Thomaz Gonzaga, considerada a principal via do bairro de Pernambués. Em apuração de A TARDE, foi percebido que a área, próxima da comunidade Guine, tem acesso restrito, além de atualmente não possuir pavimentação.



A reportagem consultou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a qual informou que, além da ligação viária entre as vias,as obras também preveem a melhora das condições de circulação de veículos e pedestres na região.

Imagens via satelite da área desapropriada pela prefeitura - Foto: Reprodução | PMS

Desafogar o trânsito de Pernambués

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Ao A TARDE, a pasta também contou que o projeto de intervenção prevê a implantação implantação de um novo sistema viário com aproximadamente 725 metros de extensão, estabelecendo uma conexão direta entre a avenida e Pernambués.

Techo desapropriado pela prefeitura entre Avenida Luís Eduardo Magalhães e a rua Saturno - Foto: Google Street View

A intenção é dar uma nova alternativa de acesso e saída do bairro,reduzindo a sobrecarga em outras vias, como, por exemplo, a Rótula do Abacaxi. Atualmente, as entradas para Pernambués podem ser realizadas por meio da Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) e Avenida ACM.

“A intervenção tem como principal objetivo ampliar a mobilidade urbana da região, proporcionando uma nova alternativa de acesso e saída para o bairro, reduzindo a sobrecarga viária em corredores estratégicos como a Rótula do Abacaxi, além de melhorar as condições de circulação de veículos e pedestres”, disse a Seinfra.

Licenças liberadas implantação foi concedida

Em abril, A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) de Salvador concedeu licença para a implantação da ligação viária entre Avenida Luís Eduardo Magalhães e Pernambués. De acordo com o documento, a licença de implantação foi concedida à Seinfra, com validade de quatro anos.



A portaria estabelece que o projeto deverá obedecer a uma série de condicionantes. Entre elas, está a obrigação de manter a Sedur informada sobre eventuais alterações ou outras intervenções realizadas durante a vigência da licença.

A região autorizada inclui a Área de Proteção Cultural e Paisagística (APCP) de Nossa Senhora do Resgate, onde ficam proibidos o corte de árvores com diâmetro superior a 15 centímetros e escavações ou terraplanagens acima de dois metros de profundidade.