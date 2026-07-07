Metrô e VLT: rodoviários da Bahia podem deixar de pagar passagem

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Motoristas, cobradores e demais profissionais do transporte intermunicipal, metropolitano e complementar que atuam na Bahia poderão deixar de pagar passagem no metrô de Salvador e Lauro de Freitas e em outros sistemas de transporte sobre trilhos administrados pelo Estado, como o futuro VLT.

A medida está prevista em um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pela deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), no fim de junho.

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Pela proposta, os rodoviários terão direito ao chamado "passe livre" para utilizar esses sistemas mediante apresentação de identificação funcional, cartão eletrônico ou outro mecanismo de validação que venha a ser definido pelo Poder Executivo.

Rodoviários Metropolitanos - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

O texto também prevê que a implantação do benefício deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e das parcerias público-privadas.

O que muda com o projeto do Passe Livre: entenda em 4 pontos

Quem terá direito ao benefício: Motoristas, cobradores e demais profissionais do transporte intermunicipal, metropolitano e complementar que atuam em toda a Bahia.

Motoristas, cobradores e demais profissionais do transporte intermunicipal, metropolitano e complementar que atuam em toda a Bahia. Onde a passagem deixará de ser paga: No metrô de Salvador e Lauro de Freitas, no futuro VLT e em qualquer outro sistema de transporte sobre trilhos administrados pelo Governo do Estado.

No metrô de Salvador e Lauro de Freitas, no futuro VLT e em qualquer outro sistema de transporte sobre trilhos administrados pelo Governo do Estado. Como será feita a validação: O acesso gratuito será garantido através da apresentação de identificação funcional, cartão eletrônico ou outro mecanismo de validação determinado pelo Poder Executivo.

O acesso gratuito será garantido através da apresentação de identificação funcional, cartão eletrônico ou outro mecanismo de validação determinado pelo Poder Executivo. O que falta para virar lei: O projeto precisa passar pela análise das comissões temáticas da Assembleia Legislativa da Bahia e, depois, ser aprovado em votação no plenário.

Por que essa mudança é importante?

Hoje, muitos rodoviários já têm direito ao transporte gratuito por meio de convenções coletivas. No entanto, esse benefício vale apenas para os ônibus e não inclui o metrô nem o futuro VLT.

Segundo a justificativa do projeto, essa regra deixou de acompanhar a evolução do transporte público na Bahia. Para Olívia Santana, a medida não cria um novo privilégio, mas atualiza um direito histórico da categoria diante das mudanças na mobilidade urbana.

A medida concilia valorização profissional, integração da política estadual de mobilidade urbana, eficiência administrativa e interesse público, adequando a legislação à evolução da infraestrutura de transporte coletivo da Bahia Olívia Santana - Deputado estadual

Próximos passos e tramitação na Alba

Para se tornar lei, o projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões da Assembleia Legislativa e aprovado pelo plenário. A expectativa é que a tramitação ocorra após o recesso parlamentar.

Devido às eleições, o ritmo na Casa Legislativa deve diminuir em meio à campanha eleitoral dos parlamentares que tentam reeleição ou miram a Câmara dos Deputados, em Brasília.