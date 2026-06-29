VLT de Salvador inicia operação gratuita; veja como funciona

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Passageiros já podem utilizar, a partir desta segunda-feira, 29, o primeiro trecho do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana durante a operação assistida do sistema.

Nesta fase de testes, o embarque e o desembarque estão liberados gratuitamente entre os bairros da Calçada e Lobato, permitindo que a população já utilize o novo modal antes da operação definitiva.

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O início da operação foi marcado por uma viagem-teste entre a Parada São Joaquim e a Parada Marisqueiras, no bairro Plataforma, acompanhada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Nesta etapa inicial, os trens circulam em um percurso de quatro quilômetros, com sete paradas:

São Joaquim

Calçada 2

Estação Calçada

Pátio Calçada

Santa Luzia

Lobato

Marisqueiras

Nesta fase de operação assistida, o VLT circula de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 16h. Cada viagem pode transportar até 400 passageiros.

Em conversa com a imprensa, Jerônimo afirmou que a operação assistida já representa uma nova alternativa de deslocamento para a população, especialmente para os moradores do Subúrbio Ferroviário.

Fizemos a primeira viagem-teste do VLT. A partir de hoje iniciamos as viagens de teste, todas gratuitas. É uma iniciativa que visa atender às necessidades da população e facilitar os deslocamentos na região Jerônimo Rodrigues

Além do início da operação assistida, o governo da Bahia entregou a Unidade de Beneficiamento de Pescados, no Porto das Sardinhas.

Entrega da Unidade de Beneficiamento de Pescados - Foto: Shirley Stolze/ Ag. A TARDE

Segundo Jerônimo, o equipamento deve melhorar as condições de trabalho de pescadores e marisqueiras da região.

"A Unidade de Beneficiamento de Pescados é um espaço pensado para que marisqueiras e pescadores tenham condições adequadas de trabalho, com conforto e segurança. Neste espaço, também damos garantia ao pescado com toda a infraestrutura necessária para a comercialização dos produtos”, disse.

Inauguração da Estação Calçada

Antes do início da operação assistida, Jerônimo já havia inaugurado, no último dia 17, a Estação Calçada, primeira unidade concluída do novo sistema de VLT.

O equipamento passou por uma ampla requalificação que preservou as características históricas do antigo prédio ferroviário.

Estação Calçada - Foto: Joá Souza/GOVBA

Projeto do VLT

Considerado um dos maiores investimentos em mobilidade urbana de Salvador e da Região Metropolitana, o VLT é implantado em três trechos. Quando estiver concluído, o sistema terá aproximadamente 43,7 quilômetros de extensão e 50 paradas.

Andamento das obras: