MOBILIDADE URBANA
VLT de Salvador inicia operação gratuita; veja como funciona
Primeiro trecho entre Calçada e Lobato opera com 4 km e 7 paradas
Passageiros já podem utilizar, a partir desta segunda-feira, 29, o primeiro trecho do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana durante a operação assistida do sistema.
Nesta fase de testes, o embarque e o desembarque estão liberados gratuitamente entre os bairros da Calçada e Lobato, permitindo que a população já utilize o novo modal antes da operação definitiva.
O início da operação foi marcado por uma viagem-teste entre a Parada São Joaquim e a Parada Marisqueiras, no bairro Plataforma, acompanhada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Nesta etapa inicial, os trens circulam em um percurso de quatro quilômetros, com sete paradas:
- São Joaquim
- Calçada 2
- Estação Calçada
- Pátio Calçada
- Santa Luzia
- Lobato
- Marisqueiras
Nesta fase de operação assistida, o VLT circula de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 16h. Cada viagem pode transportar até 400 passageiros.
Em conversa com a imprensa, Jerônimo afirmou que a operação assistida já representa uma nova alternativa de deslocamento para a população, especialmente para os moradores do Subúrbio Ferroviário.
Fizemos a primeira viagem-teste do VLT. A partir de hoje iniciamos as viagens de teste, todas gratuitas. É uma iniciativa que visa atender às necessidades da população e facilitar os deslocamentos na regiãoJerônimo Rodrigues
Além do início da operação assistida, o governo da Bahia entregou a Unidade de Beneficiamento de Pescados, no Porto das Sardinhas.
Segundo Jerônimo, o equipamento deve melhorar as condições de trabalho de pescadores e marisqueiras da região.
"A Unidade de Beneficiamento de Pescados é um espaço pensado para que marisqueiras e pescadores tenham condições adequadas de trabalho, com conforto e segurança. Neste espaço, também damos garantia ao pescado com toda a infraestrutura necessária para a comercialização dos produtos”, disse.
Leia Também:
Inauguração da Estação Calçada
Antes do início da operação assistida, Jerônimo já havia inaugurado, no último dia 17, a Estação Calçada, primeira unidade concluída do novo sistema de VLT.
O equipamento passou por uma ampla requalificação que preservou as características históricas do antigo prédio ferroviário.
Projeto do VLT
Considerado um dos maiores investimentos em mobilidade urbana de Salvador e da Região Metropolitana, o VLT é implantado em três trechos. Quando estiver concluído, o sistema terá aproximadamente 43,7 quilômetros de extensão e 50 paradas.
Andamento das obras:
- Trecho 1 (Calçada – Ilha de São João): está em operação assistida e tem cerca de 64% das obras concluídas. Os serviços avançam na Avenida Jequitaia, com macrodrenagem e assentamento de trilhos, incluindo a histórica Ponte São João. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2028.
- Trecho 2 (Paripe – Águas Claras): alcançou 47% de execução. As obras entraram na fase de instalação da via permanente, com assentamento de trilhos e infraestrutura ferroviária. O trecho terá 9,2 quilômetros e oito paradas, com integração ao metrô em Águas Claras.
- Trecho 3 (Águas Claras – Piatã): aguarda o início das obras físicas, previsto para ocorrer após a assinatura da ordem de serviço em julho. Com 10,5 quilômetros e nove paradas, fará a ligação entre Águas Claras e a Orla, integrando o VLT ao metrô na estação Bairro da Paz.