MOBILIDADE
Zona Azul: carros elétricos e híbridos podem ter desconto em Salvador
Projeto protocolado na Câmara Municipal quer incentivar uso de veículos menos poluentes
Motoristas de veículos elétricos e híbridos plug-in poderão ganhar desconto nos estacionamentos da Zona Azul em Salvador. A medida foi sugerida ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) pela vereadora Marta Rodrigues (PT), por meio de um projeto de indicação protocolado na Câmara Municipal da capital baiana na segunda-feira, 6.
Segundo a parlamentar, Salvador, por ser uma metrópole costeira vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas, precisa adotar iniciativas de descarbonização urbana.
Para Marta, o desconto no sistema de estacionamento rotativo municipal pode “estimular a compra de veículos menos poluentes, reduzir as emissões de gases de efeito estufa no setor de transportes e contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Acordo de Paris”.
Além dos motoristas, benefício para toda a população
De acordo com a justificativa do projeto, além de incentivar o uso de veículos menos poluentes, a iniciativa poderia trazer impactos positivos para quem vive e circula na capital, como:
- Melhoria da qualidade do ar: redução da emissão de poluentes por veículos movidos a combustão;
- Menos ruído nas ruas: veículos elétricos são mais silenciosos e podem contribuir para a redução da poluição sonora.
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Como funcionaria o desconto na Zona Azul?
Para ter acesso ao benefício, condutores e proprietários dos veículos precisariam realizar um cadastro simplificado junto à Transalvador para identificação dos automóveis.
Segundo o projeto, o valor ou o percentual do desconto ainda seria definido pela Prefeitura.
O que falta para o desconto começar a valer?
O projeto de indicação não cria o benefício automaticamente. O instrumento funciona como uma sugestão do Legislativo para que o Executivo elabore a norma necessária para implementar a medida.
Caso a Prefeitura acolha a proposta, a iniciativa poderá ser transformada em uma política municipal de incentivo à mobilidade sustentável.