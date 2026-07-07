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MOBILIDADE

Zona Azul: carros elétricos e híbridos podem ter desconto em Salvador

Projeto protocolado na Câmara Municipal quer incentivar uso de veículos menos poluentes

Ane Catarine
Por
Área de Zona Azul em Salvador
Área de Zona Azul em Salvador - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Motoristas de veículos elétricos e híbridos plug-in poderão ganhar desconto nos estacionamentos da Zona Azul em Salvador. A medida foi sugerida ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) pela vereadora Marta Rodrigues (PT), por meio de um projeto de indicação protocolado na Câmara Municipal da capital baiana na segunda-feira, 6.

Segundo a parlamentar, Salvador, por ser uma metrópole costeira vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas, precisa adotar iniciativas de descarbonização urbana.

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Para Marta, o desconto no sistema de estacionamento rotativo municipal pode “estimular a compra de veículos menos poluentes, reduzir as emissões de gases de efeito estufa no setor de transportes e contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Acordo de Paris”.

A vereadora Marta Rodrigues (PT)
A vereadora Marta Rodrigues (PT) - Foto: Divulgação/Câmara de Salvador

Além dos motoristas, benefício para toda a população

De acordo com a justificativa do projeto, além de incentivar o uso de veículos menos poluentes, a iniciativa poderia trazer impactos positivos para quem vive e circula na capital, como:

  • Melhoria da qualidade do ar: redução da emissão de poluentes por veículos movidos a combustão;
  • Menos ruído nas ruas: veículos elétricos são mais silenciosos e podem contribuir para a redução da poluição sonora.

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Como funcionaria o desconto na Zona Azul?

Para ter acesso ao benefício, condutores e proprietários dos veículos precisariam realizar um cadastro simplificado junto à Transalvador para identificação dos automóveis.

Segundo o projeto, o valor ou o percentual do desconto ainda seria definido pela Prefeitura.

O que falta para o desconto começar a valer?

O projeto de indicação não cria o benefício automaticamente. O instrumento funciona como uma sugestão do Legislativo para que o Executivo elabore a norma necessária para implementar a medida.

Caso a Prefeitura acolha a proposta, a iniciativa poderá ser transformada em uma política municipal de incentivo à mobilidade sustentável.

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Tags

carros elétricos Salvador veículos híbridos zona azul

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