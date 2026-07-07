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Nos 80 anos, Ufba debate ancestralidade

Saberes de terreiro e resistência à ditadura marcam programação de aniversário da Ufba

Da redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Da redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Congresso de 80 anos da UFBA debate ancestralidade e religiões de matriz africana
Congresso de 80 anos da UFBA debate ancestralidade e religiões de matriz africana - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

“Tecendo saberes em aquilombamento” é um dos temas em destaque no “Congresso Ufba 80 anos”, mobilizando a comunidade para seminários, encontros e comunicações acadêmicas desde domingo até sexta.

O debate, programado para amanhã, das 16h às 17h30, na sala 212 doo PAF I, campus de Ondina, será mediado pela doutoranda em educação Regina Teixeira e terá na mesa a presença do professor e babalorixá Lailton Bezerra, e das pesquisadoras Marineide Xavier e Jaguaraci Aragão.

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O objetivo é estimular o diálogo sobre a expressão cultural e a construção da identidade, ressaltando a contribuição das religiões de matriz africana para preservar ensinamentos dos orixás, nkisis e voduns.

Para o babalorixá Lailton de Airá, o diálogo sobre Educação e Filosofia da Ancestralidade é fundamental enquanto categoria analítica visando a produção de sentidos no bom convívio.

– Colocar em debate os sentidos e as intenções pedagógicas em relação à juventude é fundamental para a formação do indivíduo no mundo – afirma o professor Lailton Bezerra.

Celebrar a Ufba em seus 80 anos, acrescentou Lailton, "é celebrar também o notório saber de nossos antepassados que também são babalorixás e yalorixás dentro dos terreiros pelo Brasil”.

No dia 9 de julho, às 17h, no Salão principal da reitoria, a cerimônia Memória da Resistência presta homenagem à memória de mortos, desaparecidos e perseguidos pela ditadura empresarial-militar na Bahia.

Segundo o reitor Paulo Cézar Miguez de Oliveira, o congresso representa um momento para revisitar a trajetória da universidade e projetar seu futuro, reforçando a produção e circulação da ciência, da cultura, das artes e do pensamento crítico.

“A designação [de CV e PCC como terroristas] pode servir para que os EUA apliquem medidas de caráter unilateral e extraterritorial contra o Brasil, inclusive contra pessoas sem vínculos diretos com os EUA”

Mauro Vieira, chanceler, sobre as ameaças dos EUA ao Brasil após medida política unilateral

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Desafio do Pe. Manoel

A ascensão do padre Manoel de Oliveira Filho à coordenação das pastorais da Arquidiocese de Salvador renova o compromisso da Igreja perante o avanço da mercantilização da fé e do avanço de "empresas religiosas". Fiador do arcebispo dom Sérgio da Rocha, o pároco assume um mosaico de frentes sociais cruciais – que vão do apoio ao povo da rua às pautas ambientais e de matriz afro. Ao assumir, o religioso sintetizou sua missão como um elo para levar a Igreja de Roma até onde o povo está, ressaltando o desejo de servir ao Reino de Deus em Salvador. Uma liderança estratégica para reconectar o catolicismo às urgências do povo.

POUCAS & BOAS

Criada no início dos anos 2000, no bairro Santa Cruz, em LEM, a quadrilha Tira o Pé da Brasa conquistou o título de campeã municipal no concurso realizado no final de semana. Composto por 60 dançarinos e 10 integrantes da equipe organizadora, o grupo apresentou o enredo ‘A Grande Seca de 1877 a 1879’, com uma apresentação emocionante que deu à quadrilha também os prêmios de melhor marcador, melhor rainha e melhor casal de noivos. Organizado pela Secretaria de Esporte e Cultura, o evento classificou em 2º lugar o grupo ‘Kibalanço’ e na 3º colocação ‘Cai Mais Não Cai’.

As cidades de Ibotirama e Ipupiara, nas regiões do Vale do São Francisco e Chapada Diamantina, respectivamente, começaram o mês de julho com uma nova dinâmica para receber correspondências depois que os Correios concluíram o sistema do Código de Endereçamento Postal (CEP) por logradouro. O objetivo do trabalho é facilitar a entrega de correspondências e encomendas e garantir maior segurança.

No Norte do Estado, o município de Curaçá comemorou ontem 194 anos de emancipação política. Evento reconhecido como patrimônio cultural imaterial da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), a 73ª Festa dos Vaqueiros antecedeu a data e movimentou a cidade entre 3 e 5 de julho. O evento foi realizado pela prefeitura local, em parceria com a Associação dos Vaqueiros e Pecuaristas do Sertão de Curaçá (Avapec), a Sociedade dos Vaqueiros e a Paróquia Bom Jesus da Boa Morte e São Benedito, que foi responsável pela tradicional Missa dos Vaqueiros.

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