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TEMPO PRESENTE

Soldado Medeiros presente em festival

Confira a coluna Tempo Presente do jornal A TARDE deste domingo

Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Imagem ilustrativa da imagem Soldado Medeiros presente em festival
Foto: Divulgação | Gov BA

O Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (Flifs) vai homenagear a heroína da Independência Maria Quitéria na sua décima nona edição, programada para o período de 25 a 30 de agosto.

Com o ambicioso lema “Feira é o mundo”, e realizado desde 2007, o festival cresceu a ponto de ser reconhecido como patrimônio imaterial da Bahia, fazendo justiça ao legado de coragem e capacidade militar do destemido “soldado Medeiros”, como Quitéria se apresentava na época.

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A primeira mulher a assentar praça em uma unidade militar no Brasil agora integra a identidade visual do festival ao lado de Lucas da Feira, como parte da homenagem a símbolos representantes da cidade. A logo foi concebida pelo artista e ilustrador feirense Sidarta Gautama, conhecido por trabalhos de caricatura, design e publicidade, destacando uma criação capaz de unir tradição e atualidade ao promover o diálogo entre a xilogravura e a Pop Art.

“A determinação de Quitéria em cortar os cabelos, vestir a farda do cunhado, adotar um nome de homem e ir para as trincheiras reflete o espírito do povo batalhador de Feira de Santana”, afirma a coordenadora do festival, Cristiana Oliveira.

Reverência tardia

A reverência do festival é mais uma das tantas prestadas recentemente à memória de Maria Quitéria, que não foi reconhecida em vida após a vitória sobre Portugal. Decorridos 30 anos da guerra, ela morreu esquecida e empobrecida.

Entre as homenagens póstumas, a localidade onde nasceu — São José das Itapororocas, mais precisamente a fazenda Serra da Agulha — passou à condição de distrito de Feira de Santana, levando o seu nome. Há também uma estátua dedicada a ela no Largo da Soledade, em Salvador.

Bahia em alta nos consórcios de motocicletas

A liderança da Bahia na venda de consórcios de motocicletas, com 117,4 mil cotas, reflete a força desse modal na economia e na mobilidade urbana, sobretudo no interior do estado. Cidades como Feira de Santana e Vitória da Conquista impulsionam uma frota que já beira dois milhões de veículos.

Se por um lado o planejamento financeiro atrai quem quer fugir dos juros altos, a realidade das ruas impõe urgência. Com a expansão do setor e o uso massivo de motos para serviços de entrega sob pressão de prazos, o avanço comercial não pode vir desacompanhado. O cenário exige, de forma inadiável, políticas públicas sérias e focadas na segurança viária e na defesa da vida.

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POUCAS & BOAS

Caravana Bahia Sem Fogo em Juazeiro: A terceira etapa da Caravana Bahia Sem Fogo será aberta amanhã no espaço do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar (Setaf), em Juazeiro. Com início às 14h, o evento reunirá representantes do governo estadual, instituições parceiras, brigadistas voluntários e comunidades locais. A iniciativa integra o calendário estratégico de combate aos incêndios florestais e foca na mobilização social através de oficinas, capacitações e palestras. Esta etapa vai percorrer sete municípios da região norte até o dia 16 de julho.

Romaria da Terra e das Águas: Termina hoje, em Bom Jesus da Lapa, a 49ª Romaria da Terra e das Águas, que traz como tema “Cuidar da Morada Comum: essa é nossa missão”, iniciada na sexta-feira. Com organização central do santuário católico, o evento conta com parceria de sete dioceses da região oeste, a Arquidiocese de Vitória da Conquista e a Comissão Pastoral da Terra, dentre outras organizações e movimentos populares. Com a participação de produtores rurais, a romaria debateu as ameaças aos territórios e os impactos das mudanças climáticas.

Concurso de Quadrilhas em Luís Eduardo Magalhães: O Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas de Luís Eduardo Magalhães promete agitar hoje a Praça de Eventos Santa Cruz. Com início às 16h, o evento reúne as quadrilhas Cai Mas Não Cai, Tira o Pé da Brasa, Kibalanço e Filhos do Cerrado, disputando o título de campeã municipal. Promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, o certame encerra a programação dos festejos juninos deste ano com a missão de valorizar e fortalecer a cultura local.

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Tags

eventos culturais Festival Literário História Feminina Maria Quitéria

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