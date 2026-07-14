POLÍCIA
Tiroteio em bairro de Lauro de Freitas interrompe circulação de ônibus após as 18h
Alteração afeta moradores que utilizam linhas com destino a Salvador e outros bairros da Região
A circulação de ônibus metropolitanos que atendem o bairro de Areia Branca, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, sofreu alteração nesta terça-feira, 14. As linhas que passam pela localidade tiveram o funcionamento reduzido e passaram a operar somente até as 18h, após um tiroteio registrado na região.
O aviso foi divulgado pelo Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro), que informou a suspensão parcial da operação como medida preventiva para preservar a segurança dos trabalhadores do transporte e dos usuários.
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De acordo com a entidade, a mudança afeta seis linhas metropolitanas que circulam pelo bairro. Entre os itinerários impactados estão:
- Jambeiro x Estação Aeroporto
- Areia Branca x Estação Aeroporto
- Viver Salvador x Estação Aeroporto
- Águas Claras x Areia Branca
- Estação Mussurunga x Jambeiro
- Areia Branca x Itapuã
O sindicato orientou rodoviários e passageiros sobre a alteração temporária no serviço e informou que a medida segue em vigor até nova avaliação das condições de segurança na região.
Apesar da alteração anunciada pelo sindicato, a Polícia Militar da Bahia informou que mantém o policiamento reforçado em Areia Branca, com emprego de guarnições ostensivas e intensificação do patrulhamento na região.
Em nota, a corporação afirmou que acompanha o cenário operacional e adota medidas para garantir a segurança da população. A PM também declarou que, até o momento, não há registro de ocorrência envolvendo confronto entre facções criminosas, nem qualquer restrição à circulação de pessoas ou ao funcionamento do transporte coletivo.
A Polícia Militar orientou moradores a acionarem o telefone 190 em casos de emergência ou para comunicar situações suspeitas.