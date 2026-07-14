Criminosos invadem escola em Salvador e furtam computadores e tablets

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A Escola Municipal Dona Arlete Magalhães, localizada no bairro de Castelo Branco, em Salvador, foi alvo de um arrombamento na madrugada desta terça-feira, 14. A invasão aconteceu por volta das 2h e provocou prejuízos à estrutura da unidade, além do furto de equipamentos utilizados nas atividades administrativas e pedagógicas.

De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, os criminosos arrombaram diversas salas, danificaram portas e parte da rede elétrica antes de levar sete computadores, 25 tablets, dois notebooks, um celular, um projetor multimídia (data show) e uma caixa de som.

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Por causa dos danos e da necessidade de realização da perícia técnica, as aulas foram suspensas nesta terça-feira. A interrupção das atividades afetou cerca de 550 estudantes matriculados na unidade.

Escola passa por reparos

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que registrou a ocorrência junto aos órgãos competentes e já mobilizou equipes de manutenção e do setor administrativo para recuperar os danos causados pelo arrombamento e providenciar a reposição dos equipamentos furtados.

Ainda segundo a pasta, a expectativa é restabelecer as condições de funcionamento da escola para que as atividades sejam retomadas o mais rápido possível. As imagens do sistema de videomonitoramento da unidade também serão utilizadas para auxiliar na identificação dos responsáveis pelo crime.

Guarda preservou o local

A Guarda Civil Municipal informou que foi acionada por volta das 7h e enviou equipes à escola para preservar a cena do crime. No local, agentes realizaram o levantamento de informações e recolheram materiais que poderão contribuir com as investigações conduzidas pela Polícia Civil para identificar os autores da invasão.



Veja nota

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) lamenta o arrombamento ocorrido na Escola Municipal Dona Arlete Magalhães, na madrugada desta terça-feira, 14.

Durante a ação, foram danificadas portas e parte da fiação elétrica, além do furto de equipamentos da unidade, o que inviabilizou o funcionamento da escola nesta terça-feira, afetando 550 estudantes.

Entre os itens subtraídos estão sete computadores, 25 tablets, dois notebooks, um celular, um projetor (data show) e uma caixa de som.

A Smed informa que todas as providências cabíveis já foram adotadas junto aos órgãos competentes. Paralelamente, equipes de manutenção e da área administrativa já estão mobilizadas para restabelecer as condições de funcionamento da unidade, com a reposição dos equipamentos e a recuperação dos danos causados, visando à retomada das atividades escolares no menor prazo possível.