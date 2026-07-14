ESTELIONATO
Suspeita de desviar R$ 500 mil em empréstimos consignados é presa na Bahia
Mulher é alvo de 40 procedimentos policiais entre 2025 e 2026
Uma mulher de 34 anos foi presa na manhã desta terça-feira, 14, durante a Operação Old Scam, deflagrada pela Polícia Civil no bairro Papagaio, em Feira de Santana. Ela é investigada por crime de estelionato contra pessoas idosas e teve a prisão preventiva cumprida por equipes da corporação.
Segundo a Polícia Civil, a suspeita é alvo de, ao menos, 40 procedimentos policiais registrados entre 2025 e 2026 e é investigada por integrar um esquema de fraudes em empréstimos consignados.
Entenda como funcionava esquema
Conforme as investigações, uma empresa de crédito consignado era utilizada para captar idosos sob o pretexto da realização de simulações de empréstimos. Durante o atendimento, eram coletados documentos pessoais, dados bancários, senhas, imagens faciais e outras informações sensíveis, que posteriormente eram utilizadas para formalizar operações de crédito sem o conhecimento ou autorização das vítimas.
Os prejuízos comprovados até o momento ultrapassam R$ 500 mil. Ainda de acordo com a polícia, as vítimas eram ameaçadas após questionarem as irregularidades identificadas nas operações financeiras.
O delegado João Uzzum, titular da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, informou que foram identificadas diversas ocorrências com o mesmo modus operandi, o que indica a existência de um esquema criminoso. As diligências apontam que o grupo investigado atuava de forma organizada, utilizando pessoas para abordar idosos nas proximidades de instituições financeiras e conduzi-los ao escritório da empresa.
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"Após a obtenção dos dados pessoais, eram realizados contratos de empréstimos e refinanciamentos em valores superiores aos pretendidos pelas vítimas, sendo parte dos recursos desviada para contas de terceiros, por meio de transferências bancárias e operações via PIX, dificultando o rastreamento dos valores”, disse o delegado.
Mandados de busca e apreensão
Durante a operação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência da investigada e em outros dois endereços no centro da cidade. Foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks, computadores e documentos, que serão encaminhados para análise.
A suspeita foi levada à unidade policial, passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.